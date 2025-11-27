Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

歐聯｜利物浦1：4燕豪芬 近12場第9敗

足球世界
更新時間：07:30 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:30 2025-11-27 HKT

利物浦今晨於歐聯主場鬥燕豪芬，以1：4落敗。「紅軍」各項賽事近12場輸第9場，自1992年來首次連續3場失3球或以上。

雲迪積克犯手球輸12碼

利物浦5分鐘便輸12碼，燕豪芬的祖爾華亞文（Joey Veerman）開出角球，雲迪積克（Virgil van Dijk）手部舉高於頭並拍中皮球；燕豪芬由比列錫（Ivan Perišić）操刀中鵠。主隊於16分鐘扳平，加普（Cody Gakpo）射門被擋出，蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）補中。利物浦半場與燕豪芬踢成1：1。

雲迪積克犯手球輸12碼。路透社
利物浦1：4燕豪芬。路透社
主場的利物浦提早離場。路透社
利物浦自1992年來首次連續3場失3球或以上。路透社
下半場連失3球

利物浦於下半場連失3球。56分鐘，燕豪芬的古斯迪爾（Guus Til）接應直線射成2：1。利物浦於73分鐘再失守，伊巴希馬干拿迪（Ibrahima Konate）的失誤令燕豪芬前鋒列卡度柏比（Ricardo Pepi）能夠引球入禁區兼起腳，他的射門雖然中柱，但隊友迪奧治（Couhaib Driouech）隨即補中。燕豪芬於92分鐘一次，迪奧治人個人梅開二度。

自1992年來首連續3場失3球或以上

最終利物浦於主場以1：4不敵燕豪芬，各項賽事近12場輸第9場，自1992年9月來首次連續3場失3球或以上；他們對上兩場於英超先後以0：3不敵曼城和諾定咸森林。利物浦賽後以3勝2負得9分，跌落第13位；燕豪芬則以2勝2和1負得8分，升上第15位。

