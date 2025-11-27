Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞冠2預告│東方需戰勝心魔力保不失 飛腳力爭小組賽連勝

足球世界
更新時間：07:30 2025-11-27 HKT
發佈時間：07:30 2025-11-27 HKT

亞冠盃2賽事今晚6時於旺角大球場上演，由東方再戰日職勁旅大阪飛腳，防將成為東方力保不失的關鍵。 而東方主教練盧比度表明，球隊將以心理建設為重，協助球員克服上仗大敗陰影，堅持到底。 雖然大阪飛腳已提前鎖定小組首名出線，但若今仗獲勝即可寫下分組賽五連勝紀錄，戰意依然高昂。

東方需戰勝大敗心魔 盼固防守以力保不失

東方近期戰績起伏，早前各項賽事6場不勝，球隊亦有不少傷員 。加上兩鬥泰國勁旅拉查武里更均以大比數落敗，士氣一度跌至冰點。直至月初港超聯賽，前鋒大久保優終於「尋回射門鞋」，個人梅開二度助球隊以4：0大勝港會，重拾信心。鋒線上擁有馬高斯、洛迪古斯及基華尼頓等好手，進攻本錢不缺，但防線面對大阪飛腳的猛烈攻勢將面臨嚴峻考驗。

主教練盧比度坦言，上仗對拉查武里時45分鐘內失七球的慘痛經歷，對球員造成心理陰影。他強調：「本週訓練重點不在戰術，而是心理建設。最重要是90分鐘內絕不放棄，無論失一球、兩球都不能崩潰，否則可能再失七球，這是我不想見到的。」由於正選門將葉鴻輝仍未完全傷癒，廖富源把守的最後一關，以及丹尼爾、具滋龍、羅倫士等守將的表現，將成東方能否力保不失的關鍵。

大阪飛腳強陣求小組賽五連勝


大阪飛腳目前於日甲位列第八，近期整體表現不俗，近五仗取得三勝一和一負，最近兩場亞冠盃2分組賽更分別以3：1及1：0雙殺南定，氣勢如虹。中場線由現役日本國腳宇佐美貴史及前國腳倉田秋坐鎮，實力佔優。儘管已穩奪出線資格，但球隊為爭取分組賽五戰連勝佳績，今仗仍會精銳盡出，力保不敗金身。

 

記者、攝影：廖偉業

