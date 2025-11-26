Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

韋斯活離任後 港足帥位虛懸 盧比度表示已經準備好

足球世界
更新時間：20:02 2025-11-26 HKT
發佈時間：20:02 2025-11-26 HKT

前香港足球代表隊主帥韋斯活的離任，讓香港足球代表隊主帥的懸缺，成為本地球壇焦點。東方足球隊主教練盧比度，在今天（周四）亞冠盃2的賽前記者會上透露「我只能說，我已經做好了充分的準備。」迎接執教港隊的挑戰。

盧比度：已準備好迎接挑戰

在今日舉行的亞冠盃2賽前記者會上，有記者直接問盧比度對於香港隊主教練職位的興趣。盧比度透露了他有意接執教港隊：「我認為現在不是時候討論，我只能說，我已經準備好了，我已經做好了充分的準備。」儘管他並未進一步透露是否已與足總進行接觸，因其專注於即將到來的亞冠賽事，但這番清晰表態已將他的意願公諸於世。

韋斯活離任主帥 足總啟動全球招聘

韋斯活於去年8月接手港隊，但在東亞盃等重要賽事中的臨場指揮能力備受質疑，更因多次公開表示「不在乎球迷關係」，成為球迷口中的「搶口教練」。在本月16號港隊亞洲盃小組賽1:2不敵新加坡後，教練韋斯活賽後被外界炮轟換人遲緩和臨場應變欠佳，下台的呼聲不絕於耳。

僅六天之後香港足球總會便宣布與前任主教練韋斯活結束合作，並將以公開招聘形式遴選新任主帥。盧比度在此節骨眼上公開表達執教意願，時機耐人尋味。足總發言人早前表示，招聘程序將全面考慮候選人的戰術理念、執教往績及對香港足球的熟悉程度。 這位在港超的教頭，能否獲得足總青睞，帶領港隊開啟新篇章。 

記者、攝影：廖偉業

