亞冠2│東方主教練盧比度以心理戰抗飛腳 幽默喊話「求派U22」

亞冠盃2賽事明晚6時在旺角大球場上演小組收官戰，東方再戰日職勁旅大阪飛腳。東方主教練盧比度在賽前記者會坦言本周訓練重點是「心理建設」，助球員克服上仗慘敗陰影，並且在記者會上幽默表示：希望對方教練能派些U22球員上場，以減輕壓力。

盧比度：心理建設是重中之重

面對已提前出線的強敵大阪飛腳，東方主教練盧比度指出，球隊本週的訓練重點是心理建設 。他坦言上仗對拉查武里時上半場踢得不錯，但最終卻在45分鐘內連失7球，對球員造成巨大心理衝擊。 盧比度強調：「你需要在心理上對球員進行大量的訓練，幫助他們克服恐懼。恐懼一定會存在，這是毋庸置疑的。」他認為取勝關鍵，是要為球員創造最佳環境，讓他們感受到球迷、公眾、教練及球會的全力支持，從而面對強敵。

盧比度再三重申，今仗的唯一目標是堅持到底：「明天最重要的是，他們90分鐘內不要放棄。不管發生了什麼，失一球、失兩球也不能放棄。如果我們放棄，我們就會再失七球，這是我們不想看到的。」儘管傷兵滿營，他表明信任即將上場的球員會全力以赴。

盧比度幽默喊話盼對手派U22

值得一提的是，盧比度在記者會上幽默表示：「我希望那位西班牙教練（指大阪飛腳主帥）能派一些U22球員上場，這樣可以減輕我們一些壓力。」此話一出，引發現場一陣笑聲，緩和了緊張氣氛。 對此，大阪飛腳主教練丹尼亦在另一場記者會中回應：「我們有很多優秀的年輕球員，這是一個檢驗他們實力、讓他們接受挑戰的機會。我們會做出合理的陣容搭配，努力贏得比賽。」

記者、攝影：廖偉業