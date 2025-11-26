Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃｜C朗肘擊事件獲國際賽協輕判緩刑 世界盃決賽周無需停賽

足球世界
更新時間：14:49 2025-11-26 HKT
發佈時間：14:49 2025-11-26 HKT

葡萄牙隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前在世界盃歐洲區外圍賽對愛爾蘭中因「肘擊」對手而被罰紅牌，原本被罰停賽三場，國際足協周二公布的紀律裁決出現驚人轉折，C朗維持被罰禁賽三場，但其中兩場將獲緩期執行，意味著這位超葡萄牙隊長可避過在世界盃決賽周「坐波監」的命運。

「暴力行為」獲緩刑一年

國際足協的紀律委員會在周二發表的裁決中，將C朗的肘擊動作定性為「暴力行為」或「嚴重犯規」，並因此處以禁賽三場的處罰。然而，裁決同時指明，其中兩場禁賽將獲緩期一年執行。而C朗早前已在葡萄牙對陣亞美尼亞的最後一場外圍賽中，自動停賽一場，該仗葡萄牙以9-1大勝並鎖定世界盃席位。根據最新裁決，只要C朗在未來一年的緩刑期內，沒有再犯下同類或同等嚴重的犯規，該兩場禁賽令便會自動撤銷，他將可順利在北美世界盃決賽週中披甲上陣。

裁決惹爭議 國際賽首面紅牌

然而，國際足協是次的判決引起外界不少議論。因為在紀律條例中，雖然允許部分刑罰可作緩刑處理，但對於三場禁賽的罰則，將其中兩場緩期執行的情況實屬罕見。就在本月，來自亞美尼亞和布隆迪的球員因類似的侵犯行為被罰下，均被罰停賽三場，且未獲任何緩刑。

事件發生在兩周前葡萄牙以0-2不敵愛爾蘭的比賽中，C朗在一次爭執中揮動手臂，肘擊了愛爾蘭後衛奧沙（Dara O'Shea）。這面紅牌是C朗國際賽事中，所領到的第一面紅牌。

國際足協表示，該裁決可向國際足協上訴委員會提出上訴，但目前尚不清楚愛爾蘭足協或葡萄牙在世界盃的潛在對手，是否會挑戰這一備受爭議的判決。值得一提的是，在裁決公布的六天前，C朗剛在白宮與美國總統特朗普及沙特王儲穆罕默德共晉晚餐。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前