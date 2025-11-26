世界盃｜C朗肘擊事件獲國際賽協輕判緩刑 世界盃決賽周無需停賽

葡萄牙隊長C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前在世界盃歐洲區外圍賽對愛爾蘭中因「肘擊」對手而被罰紅牌，原本被罰停賽三場，國際足協周二公布的紀律裁決出現驚人轉折，C朗維持被罰禁賽三場，但其中兩場將獲緩期執行，意味著這位超葡萄牙隊長可避過在世界盃決賽周「坐波監」的命運。

「暴力行為」獲緩刑一年

國際足協的紀律委員會在周二發表的裁決中，將C朗的肘擊動作定性為「暴力行為」或「嚴重犯規」，並因此處以禁賽三場的處罰。然而，裁決同時指明，其中兩場禁賽將獲緩期一年執行。而C朗早前已在葡萄牙對陣亞美尼亞的最後一場外圍賽中，自動停賽一場，該仗葡萄牙以9-1大勝並鎖定世界盃席位。根據最新裁決，只要C朗在未來一年的緩刑期內，沒有再犯下同類或同等嚴重的犯規，該兩場禁賽令便會自動撤銷，他將可順利在北美世界盃決賽週中披甲上陣。

裁決惹爭議 國際賽首面紅牌

然而，國際足協是次的判決引起外界不少議論。因為在紀律條例中，雖然允許部分刑罰可作緩刑處理，但對於三場禁賽的罰則，將其中兩場緩期執行的情況實屬罕見。就在本月，來自亞美尼亞和布隆迪的球員因類似的侵犯行為被罰下，均被罰停賽三場，且未獲任何緩刑。

事件發生在兩周前葡萄牙以0-2不敵愛爾蘭的比賽中，C朗在一次爭執中揮動手臂，肘擊了愛爾蘭後衛奧沙（Dara O'Shea）。這面紅牌是C朗國際賽事中，所領到的第一面紅牌。

國際足協表示，該裁決可向國際足協上訴委員會提出上訴，但目前尚不清楚愛爾蘭足協或葡萄牙在世界盃的潛在對手，是否會挑戰這一備受爭議的判決。值得一提的是，在裁決公布的六天前，C朗剛在白宮與美國總統特朗普及沙特王儲穆罕默德共晉晚餐。