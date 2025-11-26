歐聯｜艾斯迪華奧個人突破入球為車路士奠勝 一記錄比肩麥巴比、夏蘭特

車路士18歲小將艾斯迪華奧（Estevao Willian）奧，於周二歐聯(歐冠)車路士對巴塞隆拿(切爾西對巴塞隆納)之戰，一次個人突破硬闖禁區為藍獅射成入今仗第二球，表現技驚四座。他更成歐聯史上第3位青年球員首3次上陣都有士哥，並肩球星基利安麥比巴（Kylian Mbappe）和夏艾寧夏蘭特（Erling Haaland）。

一扭一射盡顯功架

今仗其中一個焦點是兩位18歲的天才球星艾斯迪華奧和拉明耶馬(（Lamine Yamal）的對壘，結果主隊的巴西小將完全搶去了風頭。下半場，他接應列斯占士（Reece James）的妙傳後，在禁區右邊利用秀麗的腳法先後扭過兩名後衛，再於禁區右邊窄位抽射，皮球在巴塞門將祖安加西亞（Joan Garcia）的頭頂應聲掛網。

這個入球為車路士領先至2:0鎖定勝局，更領艾斯迪華奧成為兩大巨星麥巴比和夏蘭特之後，史上第三位在個人生涯首三次歐聯正選上陣中，均能取得入球的青少年球員，成就非凡。

「生涯最佳時刻」

這位年輕翼鋒賽後難掩激動之情，直言這是「完美的一夜」，艾斯迪華奧說：「我真的找不到言語來形容我現在的感受，我只想感謝上帝為我所做的一切。從這裏開始，我會繼續向上。一切都發生得太快了，我找到空間，晃過對手，然後就入球了。」

這名18歲小將指這入球是「生涯至今最美妙的時刻」：「我希望在未來許多年裏能射入更多這樣的入球。我的家人也在現場看著我，這對我來說意義重大。從我來到這裏的第一刻起，我就感受到了與球迷們的強烈聯繫。我很高興能為他們入球，讓他們開心，並希望未來能繼續為他們建功。」