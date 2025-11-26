歐聯｜哥迪奧拿為曼城歐聯落敗「孭鑊」 承認輪換十人鑄成大錯

曼城在周二晚的歐聯(歐冠)分組賽中，主場爆大冷以0:2不敵德甲勁旅利華古遜，自2018年以來首次在歐聯分組賽主場輸波。主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）賽後一力承擔責任，直言輪換十人的決定是「一個錯誤」，並罕有地自責：「這是我一生中第一次這樣做，實在是太過份了。」

承認輪換過度 打擊球員信心

哥迪奧拿今仗幅輪換僅得一名正選留隊，這個大膽的決定最終鑄成大錯。球隊在半場前後各失一球，即使下半場換入王牌射手夏蘭特（Erling Haaland）及科頓（Phil Foden）等主力，亦無力回天。哥迪奧拿賽後坦承：「我會承擔責任。我想讓每個人都參與其中，當你是一名球員，連續五、六、七場沒有上陣，那會很困難，但（今次的輪換）或許是太過份了。」

批部分球員欠自信怕犯錯

哥帥指陣中部份球星欠缺勇氣：「當你在這樣一支大球會，你就必須展示自己。也許如果讓那些最近經常上陣的球員比賽，他們會更有信心。」哥帥半場便換下了小將鮑比（Oscar Bobb）、利維斯（Rico Lewis）及艾特諾尼（Rayan Ait-Nouri）。這名藍月主帥進一步解釋：「你不能認為他們不夠好，但事實是，當你上場時，必須要有膽量。如果你經常比賽，你會感覺更自在，但有些人可能只想著不要為球隊犯錯，但在那一刻，你必須釋放自己，即使犯錯也要勇於嘗試。」

賽程頻密輪換是必須的

雖然今次輪換失敗，但哥帥堅持：「我們不能每次都讓夏蘭特踢足95分鐘，我們需要有活力的球員。但這次，實在是太多了。」哥迪奧拿最後再次強調自己的決定是一個錯誤，這次敗仗亦令曼城在爭取直接晉級、避免附加賽的道路上增添了難度。