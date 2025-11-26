英超｜傳祖雲達斯加入爭逐 明奴或成普巴2.0

在魯賓艾摩廉治下失寵的曼聯中場明奴（Kobbie Mainoo），繼續獲得意甲球會的青睞。除了之前盛傳的拿玻里，據報祖雲達斯有意加入爭逐，於1月冬季轉會窗羅致這名英格蘭中場。

艾摩廉：先考慮曼聯利益

明奴今季為曼聯於英超上陣8次，全部均是後備入替，共踢170分鐘；唯一正選並且踢足全場的是聯賽盃次輪不敵甘士比。冬季轉會窗出走，可能是明奴爭取參戰明年世界盃的最終機會。而艾摩廉早前對於球員希望於1月離隊，回應道：「球會利益的首要，考慮好這一點下，之後的一切就可以發生。我也做過球員，明白這一切。我希望我的球員開心，明白部分球員看到世界盃，而對現況感到沮喪。但曼聯是優先的。」

明奴下一站或是意甲。路透社

艾摩廉表示理解球員的沮喪，但一切以曼聯利益優先。路透社

普巴2012年以19歲之齡加盟祖雲達斯。路透社

根據意大利媒體《Tutto Juve》的報道，認為明奴的潛力於曼聯不被重視，並稱拿玻里陣中雖有同類型中場球員，仍然希望將這名20歲英格蘭中場帶到陣中。該報道稱另一意甲班霸祖雲達斯有意加入明奴爭逐戰，這可能複製當年普巴以19歲之齡加盟、最終成為世界最佳中場之一後，以8900萬鎊的高價重返曼聯的劇本。根據《transfermarkt.com》的估算，明奴目前的市場價值約為4500萬歐元（3955萬鎊）。