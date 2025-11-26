Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜傳祖雲達斯加入爭逐 明奴或成普巴2.0

足球世界
更新時間：07:33 2025-11-26 HKT
發佈時間：07:33 2025-11-26 HKT

在魯賓艾摩廉治下失寵的曼聯中場明奴（Kobbie Mainoo），繼續獲得意甲球會的青睞。除了之前盛傳的拿玻里，據報祖雲達斯有意加入爭逐，於1月冬季轉會窗羅致這名英格蘭中場。

艾摩廉：先考慮曼聯利益

明奴今季為曼聯於英超上陣8次，全部均是後備入替，共踢170分鐘；唯一正選並且踢足全場的是聯賽盃次輪不敵甘士比。冬季轉會窗出走，可能是明奴爭取參戰明年世界盃的最終機會。而艾摩廉早前對於球員希望於1月離隊，回應道：「球會利益的首要，考慮好這一點下，之後的一切就可以發生。我也做過球員，明白這一切。我希望我的球員開心，明白部分球員看到世界盃，而對現況感到沮喪。但曼聯是優先的。」

明奴下一站或是意甲。路透社
明奴下一站或是意甲。路透社
艾摩廉表示理解球員的沮喪，但一切以曼聯利益優先。路透社
艾摩廉表示理解球員的沮喪，但一切以曼聯利益優先。路透社
普巴2012年以19歲之齡加盟祖雲達斯。路透社
普巴2012年以19歲之齡加盟祖雲達斯。路透社

根據意大利媒體《Tutto Juve》的報道，認為明奴的潛力於曼聯不被重視，並稱拿玻里陣中雖有同類型中場球員，仍然希望將這名20歲英格蘭中場帶到陣中。該報道稱另一意甲班霸祖雲達斯有意加入明奴爭逐戰，這可能複製當年普巴以19歲之齡加盟、最終成為世界最佳中場之一後，以8900萬鎊的高價重返曼聯的劇本。根據《transfermarkt.com》的估算，明奴目前的市場價值約為4500萬歐元（3955萬鎊）。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:17
LIVE‧持續更新｜大埔宏福苑五級火 增至13人死亡多人受傷 李家超抵威院探望傷者
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火｜周四及周五政府選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
大埔宏福苑五級火｜政府宣布周四及周五選舉論壇暫停 多個政黨煞停選舉工程 支持救援善後
政情
3小時前
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱摹天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
02:12
大埔宏福苑五級火｜多幢樓宇被波及火柱擎天 居民有家歸不得：大廈維修變痛失家園
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
01:41
大埔宏福苑五級火‧有片｜宏昌閣地下棚架先起火 僅10分鐘燒通天 途人大叫：點解無警鐘
突發
5小時前
網民拍攝到大批深圳消防在蓮塘口岸外集結，疑準備來港協助求火。FB@關你車事
大埔宏福苑五級火｜深圳消防5個中隊 蓮塘口岸候命來港支援
即時中國
2小時前
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
02:17
大埔宏福苑五級火｜至少一名消防員殉職 有穿「黃金戰衣」消防員全身熏黑送院
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜現時交通受阻多條巴士需改道 港鐵：明早繁忙時段加密班次
突發
2小時前
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
02:12
大埔宏福苑五級火｜宏昌閣居民現場目睹家園被燒傷心痛哭 有居民稱起火後火警鐘未有鳴響
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
03:51
大埔宏福苑五級火｜殉職消防員37歲 入職9年 救火期間一度失去聯絡
突發
5小時前
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
01:41
大埔宏福苑五級火｜涉3.3億元大維修風波 料首期工程最快明年3月起拆棚 曾有居民投訴工人吸煙
社會
5小時前