歐聯｜曼城派出「聯賽盃陣容」 0：2不敵利華古遜

足球世界
更新時間：06:14 2025-11-26 HKT
發佈時間：06:14 2025-11-26 HKT

曼城今晨於歐聯主場鬥利華古遜，正選陣容大幅度輪換下，以0：2不敵利華古遜。

正選陣容10個變動

對比上場英超以1：2不敵紐卡素，曼城今場正選有10個變動，包括收起夏蘭特，有曼城球迷戲稱領隊哥迪奧拿「派出聯賽盃陣容」。曼城今場於23分鐘失守，阿歷斯基莫度（Álex Grimaldo）後上起左腳，射破查福特（James Trafford）的十指關。

半場換主力上陣

上半場以0：1落後的曼城，半場隨即將3名主將菲爾科頓、尼高奧萊利和謝利美杜古派上陣。但主隊在54分鐘再失一球，柏德列舒希克（Patrik Schick）接應傳中頂入，利華古遜領先2：0。哥帥於65分鐘再將卓基和夏蘭特派上陣，仍無法力挽狂瀾，最終曼城以0：2不敵利華古遜，各項賽事兩連敗。

曼城於歐聯戰績暫為3勝1和1負得10分，他們之後5場對手是英超鬥列斯聯、富咸、新特蘭、歐聯作客皇家馬德里，之後回到英超鬥水晶宮。利華古遜則錄得2勝2和1負得8分。

