英超│傳重返利物浦在高普計劃中 未來有可能回歸

足球世界
更新時間：18:28 2025-11-25 HKT
發佈時間：18:28 2025-11-25 HKT

利物浦近期成績差勁，11場各賽事8次落敗，外界都質疑領隊史洛特的領軍能力，並開始探討前功勳教頭高普回歸的可能性。英國媒體《回聲報》報導，高普回歸真的有可能在未來發生，知情人士透露重返紅軍在他的計劃內。

高普有計劃回歸

前利物浦教頭高普去年夏天離開球隊後，轉到紅牛集團成為全球足球總監，期間他多次堅稱自己無意重返教練席。然而英國媒體《回聲報》報導，高普的計劃內有重返教練席位的想法，同時他透露過不會執教其他英超球隊，但利物浦除外，早已為重返紅軍開綠燈。

外界呼籲換帥

目前史洛特在利物浦備受壓力，近11場各賽事8次落敗，英超近7場亦輸了6場，多位新援包括阿歷山大伊沙克和域斯都未如理想，外界已有聲音呼籲換人。

