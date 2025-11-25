英超│莫耶斯首次作客揚威奧脫福 踢少1人守足全場保勝果 為死守道歉：「Sorry﹗」

愛華頓周一英超作客曼聯，在13分鐘已踢少一人下仍然贏1:0，領隊莫耶斯執教生涯首次帶隊造訪奧脫福球場贏波。這名蘇格蘭籍教頭賽後矢言為球員的表現感到自豪，同時又向拖肥糖球迷致歉，指球隊大部份時間都龜縮死守，令他們未能欣賞到一場精彩賽事。

莫耶斯首次帶隊作客贏曼聯

今場愛華頓於13分鐘有中場伊祖沙古爾掌摑中堅米高堅尼被逐，球隊之後龜縮死守，整場僅得30%控球率，1次中目標攻門，但這次射門正是全場唯一入球贏1:0。拖肥糖今場創下多個紀錄，成為英超歷史上首支於10人應戰下依然在奧脫福球場取勝的球隊，同時他們繼2013年12月後，首次於聯賽作客擊敗曼聯。而領隊莫耶斯亦取得生涯突破，首次率隊作客奧脫福贏波，之前二十多年不停嘗試都未能做到。

全場死守僅一次射門

這名62歲蘇格蘭籍教頭賽後矢言為球隊表現感到自豪：「我為球隊和球迷們感到無比自豪，竟然在10人應戰的情況下贏波，我想這是在奧脫福球場最艱難的取勝方式了。球隊展現出韌性和頑強精神，球員亦充分展示這一點。

為龜縮向球迷致歉

同時他亦為球隊全場龜縮死守而致歉：「完場哨聲響起後，我為所有遠道而來的球迷感到惋惜。因為很明顯，我們在比賽的大部份時間，都只能龜縮死守。真的很抱歉。」

伊祖沙古爾因掌摑米高堅尼，被出示紅牌。路透社

達斯貝利賀爾射入世界波。路透社

