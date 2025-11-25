英超│伊祖沙古爾掌摑隊友被逐 17年來英超內訌領紅首例 重溫經典自己人打自己人

愛華頓周一英超人少打人多下作客1:0擊敗曼聯，外界聚焦在初段的內訌事件上，中場伊祖沙古爾因掌摑中堅米高堅尼，領紅牌出場，前者賽後立即公開道歉承認錯誤。今次是英超17年來首宗因隊友爭執「見紅」的事件，當時在史篤城身上出現，而英超最經典的內訌事件，就是05年紐卡素保耶和戴亞互毆。

伊祖沙古爾掌摑堅尼被逐

今場的內訌事件於13分鐘發生，當時伊祖沙古爾在禁內區截停曼聯的進攻，再傳予米高堅尼，但後者失位未能接應，紅魔隊長般奴費南迪斯見狀立即起腳施射，皮球柱邊出界。伊祖沙古爾對堅尼未能接應非常不滿，立即上前理論，其後雙方出手推撞，前者更出手掌摑堅尼，球證夏寧特將暴力行為出示紅牌將他驅逐出場。

沙古爾公開道歉

沙古爾之後餘怒未消，要隊友勸退離場，但他很快就回復冷靜，賽後在社交媒體公開道歉：「我首先要向我的隊友米高堅尼道歉，我要為自己的行為負上全部責任。我亦要向我的隊友們、團隊、球迷和球會道歉。發生的事完全不代表我的為人，也不符合我所堅持的價值觀。情緒可以失控，但沒有任何理由能為這樣的行為開脫。我會確保這種事永遠不再發生。」

伊祖沙古爾賽後在社交媒體公開道歉。伊祖沙古爾IG截圖

伊祖沙古爾因掌摑米高堅尼，被出示紅牌。路透社

伊祖沙古爾因掌摑米高堅尼，被出示紅牌。路透社

伊祖沙古爾因掌摑米高堅尼，被出示紅牌。路透社

莫耶斯正面看待事件

而中場達斯貝利賀爾就指，沙古爾於半場休息時已向全隊道歉，他相信事件反而可令團隊成長得更快。拖肥糖領隊莫耶斯就正面看待事件：「我很喜歡我的球員之間互相較勁，因為這表明他們關心球隊，也體現了他們對隊友的要求。」

保耶、戴亞互毆最經典

此外，今次是英超賽場近17年來，首次出現隊友內訌並領紅牌的事件。對上一次是2008年尾史篤城作客1:2不敵韋斯咸時發生，客軍前鋒富拿在球隊被追和後，與隊友安迪格芬理論，期間更出手掌摑後者，球證米克鍾斯向他出示紅牌。而英超最經典的自己人打自己人事件，是2005年4月，當時效力紐卡素的保耶和戴亞在比賽間突發摟作一團互毆，隊友和對手阿士東維拉球員都立即上前勸阻，最後兩人雙雙被逐，主場的喜鵲亦以0:3不敵維拉。