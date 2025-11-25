英超│艾摩廉曼聯首秀一周年吞敗仗 場均只有1.15分 球員一行為令他最無言

周一英超曼聯在大部份時間踢多一人下，主場0:1不敵愛華頓，賽前5輪不敗的走勢告一段落落。比賽日是領隊魯賓艾摩廉(Ruben Amorrim)入主紅魔剛好一周年，躊躇滿志領軍卻慘吃悶棍，一年來39輪聯賽只得12勝9和18負，場均僅1.15分，數據慘不忍睹。這名葡萄牙籍少帥賽後矢言球員一開始就欠缺強度和鬥心，最重要是「有時有火，有時無火」。

首秀一周年吃敗仗

魯賓艾摩廉上年11月24日首次帶領曼聯出戰，作客1:1賽和葉士域治。今場主場對愛華頓，剛好是他首秀一周年，帶著任內最長5場不敗走勢出戰，外界預計紅魔可以輕鬆贏波，可是於13分鐘已踢多一人下，反被客隊中場達斯貝利賀爾於29分鐘一箭定江山輸0:1，周年誌慶慘吃悶棍。

39場只得12勝

一周年計數，艾摩廉期內帶隊踢了39場英超，只得12勝9和18負的成績，場均只有1.15分，得失球差為-10球，各項指標都未如理想，最近有起色又打回原形。他指出球隊浮沉的原因在於球員心態：「我們輸波是咎由自取，我們踢得不好，強度不夠，就是這樣。我們從比賽一開始就是這樣，在11人踢11人時，我就感覺到了，兩隊的心態完全不同。我隊球員在很多比賽中都有積極心態，但今場沒有，我要幫助他們。」然而他欲言又止，指自己沒有好好下達指令，應該更好地向戰將解釋在各種情況的應對策略。

艾摩廉不滿球員「揀波踢」

反觀愛華頓戰將鬥心強，更出現中場伊祖沙古爾在一次防守失誤中，與中堅米高堅尼爆發衝突，出手掌摑後者而領紅牌。對此艾摩廉表示更欣賞這種內部對抗，更稱這不應該出示紅牌，如果隊內有這樣鬥心更好，「我希望我的球員在失守時，可以互相批評、指責。當然他們不可以因此被罰出場，但這是積極的心態，而不是消極的。」