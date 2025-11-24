英超│伊斯「二次傷害」熱刺 首戰北倫敦打吡即演帽子戲法

周日英超北倫敦打吡，熱刺作客1:4大敗予阿仙奴，主隊表現最出色的球員，就是大演帽子戲法的鋒將伊比爾治伊斯。這名27歲英格蘭鋒將更是「二次傷害」熱刺，皆因後者今夏力邀他加盟，更接近成事階段，可是兵工廠最後關頭出手成功搶人，此子今仗更親手拔「刺」。

伊斯左右腳開弓入3球

阿仙奴今仗戰至36分鐘，由鋒將李安度杜沙特打破僵局，之後就進入伊比爾治伊斯的世界。這名27歲鋒將換邊前接應迪格蘭賴斯的妙傳，右腳快射破網，下半僅1分鐘就左腳地波勁射得手。熱刺其後靠李察利臣的精彩笠射追成較接近紀錄，但伊斯再次出手在禁區一控一射冷靜射入，大演帽子戲法帶領槍手大勝4:1。

伊斯戴帽，按慣例帶走比賽皮球。路透社

北倫敦打吡近47年來首人戴帽

伊斯首次為阿仙奴對熱刺即戴帽，成為歷來第4位於北倫敦打吡上演帽子戲法的球員，亦是47年來第一位。恰巧這個是英超歷史上第400個帽子立戲法，就更加有意義，他矢言能夠在如此重要的比賽首次戴帽，十分開心：「我今天(周日)就祈禱能上演帽子戲法，而我真的做到了，所以非常感謝上帝。我的家人們都在這裡，能在他們面前完成這一切，變得更加特別。這是一場重要的比賽，能夠士哥和取勝，真的很開心。」

季前拒熱刺加盟阿仙奴

而對熱刺而言，這個帽子戲法猶如「二次傷害」。熱刺在今夏轉會市場開啟不久，就已經與伊斯的前球會水晶宮接洽，當時兩間球會就轉會費已達成共識，伊斯本人亦與熱刺傾妥個人條款，接近成事階段，可是其青訓生涯首支球隊阿仙奴突然出手，自細就是槍手球迷的他立即推掉熱刺，接受槍手的邀請，以6750萬鎊加盟。不過熱刺領隊湯馬士法蘭克就認為輸波與自己表現差有關：「我們始終無法擺脫被動，而且未能贏得足夠多的對抗，這就是原因。」

阿仙奴於榜首領先6分。路透社

杜沙特為阿仙奴打開紀錄。路透社