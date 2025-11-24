Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

沙特聯│40歲C朗拿度入精彩倒掛 網民：與皇馬嗰球好似﹗│有片

足球世界
更新時間：10:19 2025-11-24 HKT
發佈時間：10:19 2025-11-24 HKT

40歲的C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗)再次展現倒掛絕技，他在周日沙特阿拉伯聯賽艾納斯主場4:1大勝卡赫利一仗中，於補時6分鐘接應隊友的傳中，倒掛射入為球隊埋齋。球迷和網民賽後紛紛稱讚C朗這入球相當精彩，更有人表示這球與2018年此子代表皇家馬德里，在歐聯面對祖雲達斯所入的經典倒掛非常相似﹗

Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/diFN85oBCI

 

為艾納斯埋齋贏4:1

艾納斯今場頭3個入球，分別由祖奧菲歷斯、韋斯利和沙迪奧文尼攻入，C朗直到下半場補時6分鐘才成為主角。當時右閘貝華舒助攻右路傳中，C朗立即調整步伐，向後微調兩步背向球門跳起，皮球剛好越過身邊守將的頭頂，他右腳掛中皮球貼柱而入，為球隊埋齋奠定4:1的勝果。

網民：同皇馬經典倒掛好似﹗

網民和球迷賽後於互聯網紛紛討論這個入球，不少人大讚精彩，並讚嘆他寶刀未能。更有人將這個入球，與2017至18球季歐聯8強首回合皇家馬德里作客祖雲達斯，C朗為客軍射入的經典倒掛非常相似，同樣姿勢滿分兼力度十足。事實上，這名葡萄牙巨星有不少倒掛入球，上年歐洲國家聯賽，他面對波蘭時同樣倒掛士哥。

有網民讚C朗入場的倒掛，與7年前為他替皇馬攻破祖雲達斯的那個經典金球相似。路透社
有網民讚C朗入場的倒掛，與7年前為他替皇馬攻破祖雲達斯的那個經典金球相似。路透社
有網民讚C朗入場的倒掛，與7年前為他替皇馬攻破祖雲達斯的那個經典金球相似。路透社
有網民讚C朗入場的倒掛，與7年前為他替皇馬攻破祖雲達斯的那個經典金球相似。路透社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
7小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
15小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
15小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
7小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
11小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
11小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
8小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
19小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
14小時前