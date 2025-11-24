沙特聯│40歲C朗拿度入精彩倒掛 網民：與皇馬嗰球好似﹗│有片

40歲的C朗拿度(Cristiano Ronaldo，簡稱C朗)再次展現倒掛絕技，他在周日沙特阿拉伯聯賽艾納斯主場4:1大勝卡赫利一仗中，於補時6分鐘接應隊友的傳中，倒掛射入為球隊埋齋。球迷和網民賽後紛紛稱讚C朗這入球相當精彩，更有人表示這球與2018年此子代表皇家馬德里，在歐聯面對祖雲達斯所入的經典倒掛非常相似﹗

Call it skill, call it instinct… we call it Ronaldo 🐐💛 pic.twitter.com/diFN85oBCI

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) November 23, 2025

Those watching Ronaldo and hoping he fails… and then he does this just to annoy you.



pic.twitter.com/YDqgOlo5BD — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) November 23, 2025

為艾納斯埋齋贏4:1

艾納斯今場頭3個入球，分別由祖奧菲歷斯、韋斯利和沙迪奧文尼攻入，C朗直到下半場補時6分鐘才成為主角。當時右閘貝華舒助攻右路傳中，C朗立即調整步伐，向後微調兩步背向球門跳起，皮球剛好越過身邊守將的頭頂，他右腳掛中皮球貼柱而入，為球隊埋齋奠定4:1的勝果。

網民：同皇馬經典倒掛好似﹗

網民和球迷賽後於互聯網紛紛討論這個入球，不少人大讚精彩，並讚嘆他寶刀未能。更有人將這個入球，與2017至18球季歐聯8強首回合皇家馬德里作客祖雲達斯，C朗為客軍射入的經典倒掛非常相似，同樣姿勢滿分兼力度十足。事實上，這名葡萄牙巨星有不少倒掛入球，上年歐洲國家聯賽，他面對波蘭時同樣倒掛士哥。

有網民讚C朗入場的倒掛，與7年前為他替皇馬攻破祖雲達斯的那個經典金球相似。路透社

