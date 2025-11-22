德甲｜教頭高柏尼親自致電 安東尼自爆拒絕拜仁

今夏由曼聯轉會西甲貝迪斯的安東尼，透露轉會窗完結前，曾收到德甲班霸拜仁慕尼黑的接洽，但他最終拒絕。拜仁體育總監費羅倫特（Christoph Freund）證實真有其事，並透露這轉會窗死線前24小時的情況。

安東尼：高柏尼非常有禮

拜仁今季在翼鋒上，有利萊辛尼和京士利高文離隊。安東尼日前透露今夏轉會窗關閉前，收到拜仁教頭高柏尼（Vincent Kompany）親自致電：「好老實講，我真的感到非常驚訝。這是一支全球的班霸，拜仁慕尼黑。高柏尼，打電話給我。那次對話，他非常有禮，並表示一直都很喜歡我的足球。那時大概是晚上11時。無論我是否想轉會，這事件深深觸動了我，因為這間球會和教練的偉大、他們接洽的方式，以及高柏尼與我交談的方式。」

安東尼自爆拒絕拜仁的邀請。路透社

安東尼信守與貝迪斯的承諾。路透社

安東尼由曼聯外借貝迪斯半季後，今夏正式轉會。路透社

拜仁體育總監：曾觀察數名球員

但安東尼最終考慮到家人，以及對於貝迪斯的承諾，而拒絕了拜仁的邀請。拜仁體育總監費羅倫特證實球會曾經接洽安東尼，並透露轉會窗關閉前的情況：「有很多事情發生。我們觀察了數名球員，安東尼是其中一人，洽談也是真有其事，但這已成過去。我們對於目前的陣容非常滿意。」