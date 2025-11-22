Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

周末睇波手冊｜周六利物浦望挫森林找自信 周日英超意甲輪流演打吡（附焦點直播表）

更新時間：10:00 2025-11-22 HKT
發佈時間：10:00 2025-11-22 HKT

國際賽期日前結束，歐洲各聯賽周末戰火再續。周六英超先有般尼主場迎戰車路士，彭馬傷出後今仗車路士再有暗湧；之後再有利物浦主場迎戰諾定咸森林，兩邊主帥都急需在這一戰證明自己。周日英超上演北倫敦打吡，由阿仙奴主場迎擊熱刺，兵工廠今仗力拼勝仗，進一步拉開首名優勢。同日意甲亦上演米蘭打吡，由國際米蘭主場對AC米蘭，國米勢要擊退A米守住榜首之位。

周日上演雙打吡 先有英超北倫敦打吡再接米蘭打吡

周日英超及意甲接連上演打吡大戲，剛巧兩邊都關乎榜首之位。英超方面，榜首的阿仙奴主場對上熱刺，目前阿仙奴各項賽事已錄得14場不敗，英超僅負一場，以26分高居榜首，狀態相當火熱。相反熱刺今季表現起伏，上仗更被曼聯於補時逼和；今仗兵工廠勢必全取3分鞏固榜首。另外意甲亦會隨後上演米蘭打吡，由國際米蘭主場迎戰AC米蘭，目前國米以24分暫列榜首，但AC米蘭僅以兩分之差緊隨其後；國米今仗誓要捍衛榜首位置。

周六利物浦對森林 紅運力拼爭勝恢復狀態

今季利物浦重金組軍，季初成績尚算不俗，但踏入九月底後狀態大跌；上仗以0：3大敗予曼城，近期五場英超僅勝一場，被曼聯反超跌至第8位。今次面對森林，希望能藉勝仗恢復士氣。然而今季兩度換帥的森林亦不易應付，戴治上任後狀態回暖，較早前主場2：2逼和曼聯，上場更以3：1大勝列斯聯。若今戰能逼和甚至擊敗紅軍，將有助戴治更進一步穩固帥位，因此預料今仗對利物浦而言亦絕不輕鬆。

 

本周末精選直播賽事

周六

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上20:30    英超    般尼 對 車路士    Now621台

晚上10:30    德甲    拜仁慕尼黑 對 弗賴堡    Now639台

晚上10:30    德甲    多蒙特 對 史特加    Now638台

晚上11:00    英超    利物浦 對 諾定咸森林    Now621台

晚上11:00    英超    白禮頓 對 賓福特    Now624台

晚上11:15    西甲    巴塞隆拿 對 畢爾包    Now631台

深夜1:00    意甲    費倫天拿 對 祖雲達斯    Now638台

深夜1:30    英超    紐卡素 對 曼城    Now621台

深夜4:00    法甲    巴黎聖日耳門 對 勒哈弗爾    Now643台

周日

開賽時間(香港時間)    賽事    對賽    直播

晚上10:00    英超    列斯聯 對 阿士東維拉    Now621台

深夜0:30    英超    阿仙奴 對 熱刺    Now621台

深夜3:30    意甲    國際米蘭 對 AC米蘭    Now638台

深夜4:00    西甲    艾爾切 對 皇家馬德里    Now632台

