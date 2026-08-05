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北美聯賽盃｜美斯歸隊 國際邁亞密「聖」券在握

波盤王
更新時間：18:48 2026-08-05 HKT
發佈時間：18:48 2026-08-05 HKT

國際邁亞密 VS 聖路易斯體育會
Apple TV周四早上7:30開賽
推介：波膽2:1及3:1

國際邁亞密將於北美聯賽盃主場迎戰聖路易斯體育會。數據顯示，國際邁亞密上屆在北美聯賽盃淘汰4支墨超球隊，加上近期在美斯缺陣下仍取得好成績，球隊整體狀態大勇。上仗後備入替表現活躍的美斯今仗將復任正選，有其領軍可望輕取開季3戰未嘗一勝的聖路易斯體育會，推介波膽2:1及3:1。

以數據詳述國際邁亞密上屆在北美聯賽盃淘汰4隊墨超球隊的過程，分組賽先以2:1擊敗阿特拿斯，其後對尼卡沙和2:2並憑12碼5:4勝出，再以3:1力挫普馬斯。淘汰賽階段，球隊在美斯缺陣下仍以2:1絕殺堤格雷，交出3勝1和佳績。加上近期在美斯缺陣下仍取得好成績，戰鬥力不減。

美斯上仗首次在世界盃決賽後首度回歸，後備入替表現活躍，上陣約38分鐘於前線屢製殺機，今仗強勢復任正選勢必主宰大局，帶領球隊高奏凱歌。

球王後備入替即活躍

反觀對手聖路易斯體育會今季表現持續低迷，開局3場聯賽僅得2和1負，狀態成疑。以數據詳述聖路易斯體育會今季表現，3仗預期入球值極低，合共僅得2.3球，場均射門中框亦只有3.7次，攻力一般，今仗實在難以構成威脅。馬高

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