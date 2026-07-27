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瑞超｜赫根善猛攻 擦角勢攞「A」

波盤王
更新時間：08:00 2026-07-27 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-27 HKT

赫根 VS AIK蘇納
HOY 76台周二凌晨1:00直播
推介：開出角球大細 [11.5] 大

赫根風格一向進取，創造機會能力毋庸置疑，惟臨門一腳卻尚待改善。該隊有射門慾強的中場祖利斯連貝治不斷發炮，勢於今晚瑞超主場與AIK蘇納鬥擦角球，開出角球大細開到11.5球亦不嫌多，大盤可期。

賽前排瑞超第3的赫根，聯賽39次創造機會排聯賽前3，態度夠進取，惟場均中目標攻門卻只有4.9次排聯賽第6，明顯門前把握力一般，縱有形勢亦未必經常轉化成入球，所以赫根即使場均只有3.8次成功傳中，卻能成功搏到73次角球成瑞超第4多。再者，陣中有祖利斯連貝治不斷鑽營，作為可勝任中場或閘位的通天老倌，竟然聯賽場均攻起腳達3.08次，隨時發炮下有望逼得更多角球。

AIK蘇納長傳瑞超最多

而客隊AIK蘇納聯賽共產生80個角球更屬聯賽第2多，與主隊不同的是，AIK場均27.7成功長傳是聯賽最多，擺明以長傳急攻作搶分手段，角球自然隨之增加。開出角球大細開到11.5球有2.3倍分頭合理，一於直取。加利李爾

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