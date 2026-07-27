丹超｜錫爾克堡態勇 保不敗無「蘭」度

蘭達斯 VS 錫爾克堡

香港時間周二凌晨1:00開賽

推介：讓球 [+0.5/+1] 客勝

錫爾克堡上季季尾走勢已回升，加上夏窗有猛將加盟，有力反客為主。該隊有世盃表現搶鏡的新西蘭翼鋒卡林麥高屈不斷突破下，勢於今晚丹超首輪作客蘭達斯可保不敗，讓球開出客隊受讓半球/一球的「客勝」實屬過關膽材，萬勿曾過。

客軍錫爾克堡雖然上季排護級組第3，不過常規賽22場19分只排更低的尾2，但進入護級組的最後10場，卻打出5勝2和狂搶17分的強勢，實力不俗。而錫爾克堡即使征戰護級組，但場均456.5次成功傳球屬丹超第2多，組織力甚強，加上近兩場熱身賽全勝共入8球只失1球，可見狀態已逐步操起，正式賽事必有表現。

人腳上，錫爾克堡季初亦有增兵，從丹甲收購上季13場入6球的翼鋒盧卡斯列斯加特，這位新兵去季場均創造1.51次機會，比聯賽7成的同位置球員為佳。除新兵外，上月為新西蘭出戰世界盃的翼鋒卡林麥高屈亦已告歸隊，今場隨時可以候命。這位27歲翼鋒在分組賽2:2賽和伊朗一役滿場飛的表現，令人留下深刻印象，尤其兩次盤扭皆可成功突破，預料今晚返回丹超亦能繼續衝鋒陷陣。

蘭達斯後防脆弱

主隊蘭達斯上季以護級組尾3完成聯賽，不過走勢卻與客隊相反，最後9輪聯賽只曾一勝，最終能以1分之微護級成功，完全因為降班球隊表現更差而已。再者，蘭達斯連同熱身賽已直落6場未能保住清白之身，其間共失16球，平均每場失超過3球，防線如此脆弱實難支持。看好客隊今場不落下風，讓球開出客隊受讓半球/一球的「客勝」單頭或過關皆宜。加利李爾