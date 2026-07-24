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阿甲｜神鋒點石成「甘」 競賽會穩贏

波盤王
更新時間：08:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-24 HKT

競賽會 VS 甘拿斯亞
HOY76台周六早上5:58直播
推介：波膽1:0 & 2:0

在南美球會盃出局後，競賽會現時可聚焦聯賽，今仗在阿甲次階段首戰對甘拿斯亞，以其級數加上主場之利，明顯佔優。論球隊整體的進攻數據並不太強，但前線射手阿祖安馬天尼斯連續3季成為隊中神射手，個人產量和把握力極有保證，足以令天秤傾斜。客軍踢法極度保守，預計戰情膠着，故今仗推介波膽1:0及2:0。

競賽會在南美球會盃僅以一分次差未能晉級，現時可以集中精力應付本土賽事，在次階段的成績應可提升。上仗在阿根廷盃4:1大勝防衛者，士氣正佳。不過，球隊整體的進攻數據其實並不強，聯賽場均入1.1球，預期入球21.1球排在聯賽10，未算標青。幸而，主力射手阿祖安馬天尼斯的狀態十分穩定，他已經連續3季成為隊中的神射手，近5戰亦為球隊射入3球，表現十分搶眼，產量絕對有保證。

甘拿斯亞火力疲弱

至於客軍甘拿斯亞近期防守數據相當出色，聯賽場均失球僅約1球，防線表現穩定。進攻能力有限，明顯只靠穩守爭勝。以雙方在這個球場近3次交手，合共只有1個入球，今仗難望出現大手交易。馬高

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