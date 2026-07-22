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歐聯外筍盤 | 奧摩尼亞捲土重來 主場勢搶歐聯體驗「卡」

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-22 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-22 HKT

東山再起的塞浦路斯勁旅奧摩尼亞，近兩季在歐協聯累積不少經驗，加上前線有技術細膩的塞甲頭號球星坦高域領銜，勢於闊別5年的歐聯外圍賽第2圈首回合，先憑主場之利領先於卡拉特，讓球開出主隊讓半球/一球亦不嫌多，「主勝」坐半望全。加利李爾

應屆塞甲冠軍奧摩尼亞，對上一次贏聯賽冠軍已是20至21球季，故上次晉身歐聯外圍賽已是5季之前，不過奧摩尼亞近兩季在洲際賽事其實仍有一定作為，連續兩屆歐協聯突破大聯賽階段，僅於淘汰圈的附加賽才下馬，明顯已累積不少經驗。

奧摩尼亞今次再戰歐聯外次圈，必定有信心搶佔主動，尤其陣中有進攻中場坦高域穿針引線。這位31歲的前瑞典國腳出道時曾有「新伊巴」稱號，24至25球季領柏福斯贏塞甲冠軍，上季轉投奧摩尼亞即領軍重奪失落5季的聯賽冠軍，加上其細膩腳法及直射罰球的本領，冠以塞甲頭號球星之名當之無愧。有坦高域鋪橋搭路，地頭迎戰首圈僅淘汰魚腩蘇積斯卡的卡拉特，奧摩尼亞贏兩球絕非難事。


加利李爾推介

讓球[-0.5/-1]「主勝」
香港時間周四凌晨1:00開賽

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