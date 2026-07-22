南美球會盃 | 華斯高州際賽特別醒 波膽好分頭諗「德」過

華斯高雖於巴甲表現得一池死水，但在洲際賽場卻相反，一路過關斬將，表現值得信賴。球隊有能傳善射的翼鋒艾臣費拉拿壓陣，有力於明早南美球會盃淘汰圈附加賽首回合，作客於走勢反覆的麥德林獨立時力保不敗，波膽1:1分頭十足，絕對可敲。加利李爾

強組次名咪睇小

巴甲代表華斯高雖然聯賽正經歷4連敗，不過其間由首兩仗淨輸3球，到上周五作客維多利亞只輸一球，亦將對手的預期入球值限制在0.57，表現其實逐步改善中。同時留意，華斯高在南球盃的表現其實相當對辦，皆因身處的G組強手林立，榜首是巴拉圭職業聯賽首階段冠軍奧林比亞會，同組另一支阿甲勁旅巴拉卡斯中央更只能包尾出局，可見華斯高保住小組以次名出線，其實意義重大。

華斯高要在明早淘汰圈附加賽保住不敗，翼鋒艾臣費拉拿必定挺身而出。這位曾外流法甲南特的25歲翼鋒，在洲際賽表現特別醒神，對上兩場南球盃共交出入球助攻各3記，上輪主場3:0大破巴拉卡斯中央，艾臣更一人射入兩球及助攻1次，個人包辦全部入球的貢獻。踢法上，艾臣不但左腳純熟，活動範圍亦不只挨近右路，腳下功夫不俗同時又滿場飛，經常令對手後防十分頭疼。

至於主隊麥德林獨立則在國內聯賽表現倒退，首階段聯賽只排中游第11，與上季次階段常規賽居榜首的表現相距甚遠。再者，麥德林獨立要轉戰南球盃，皆因於南美自由盃A組只得第3，而關鍵的小組最後一役，當時排第2名出線席位的獨立作客學生隊時，竟因自己有1分優勢而死守，最終補時1分鐘失球而被學生隊反壓跌落第3，如此消極態度實難支持。預料今場華斯高可保不敗，波膽1:1有5.6倍相當值博，當然直取。



加利李爾推介

麥德林獨立 1:1 華斯高

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