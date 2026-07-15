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世界盃2026｜雙雄撥亂反正 英格蘭杯莫「廷」

波盤王
更新時間：07:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-07-15 HKT

英格蘭 VS 阿根廷
Viu 99 、Now 618台周四凌晨3:00直播
推介：讓球 [0/-0.5] 主勝

杜曹治下的英格蘭，屢屢陷入將愚兵勇累死三軍的窘境，幸得「補鑊黨」祖迪比寧咸與哈利卡尼接力在關鍵時刻力挽狂瀾，輪流扮演趙子龍單騎救主的奇跡。今冕世界盃4強，預期在近仗失球頻頻的阿根廷主導控球下，英格蘭勢憑高效反擊穩佔上風，推介讓球盤平手/半球「主勝」。

對挪威一役，杜曹的失誤差點斷送英軍晉級希望。面對密集防守，英格蘭傳送緩慢，並讓大腿傷患嚴重程度肉眼可見的迪格蘭賴斯任正選，更令中場失勢。加時階段混亂的換人一度讓球隊被對手圍攻，最終能夠反勝純粹全賴球員的個人質素凌駕對手。杜曹已幾乎把能犯的錯通通都犯， 有累死三軍的主帥治下仍能闖進4強，側面反映英軍下限和質素之高。

「補鑊黨」之一的祖迪比寧咸在今屆世界盃完美演繹趙子龍單騎救主的戲碼，這名皇馬球星今屆以中場身分共入6球，追平英格蘭球員單屆入球紀錄。在16強對墨西哥時，比寧咸個人梅開二度為球隊奠定勝局，展現出頂級把握力。而8強對挪威的劣勢中，比寧咸先於完半場前射入追和的一球，繼而在加時奠勝，一手彌補主帥的戰術錯誤，連對手艾寧夏蘭特賽後亦盛讚，擁有這位能扭轉乾坤的巨星，是英格蘭的無比幸運。

三獅專心反擊更適合

三獅今屆在控球率高的賽事，包括對加納、民主剛果及挪威時均深陷困境，不擅長主攻；相反，在對墨西哥和克羅地亞等控球較低時，卻展現出極高效率的反擊。而預料阿根廷將主導控球下，絕對有利英格蘭發揮，直接衝擊近4仗失6球阿根廷防線。馬高

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