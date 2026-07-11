世界盃2026｜勤奮哥頓「威」脅大 英格蘭小勝好世界

挪威 VS 英格蘭

Viu99、Now618及616台周日凌晨5:00直播

推介：讓球主客和 [+1] 和

英格蘭縱有主力倦勤，但近仗終於展現多年不見的鐵血鬥志，思維正確必可克服任何難題。三獅有快翼安東尼哥頓甘作爛頭卒，有力於今晚世界盃8強法定時間一球力克防線不穩的挪威，讓球主客和客隊受讓一球的「和」分頭十足，絕對可敲。

頑強鬥志本來是英格蘭傳統特質，不過近年幾乎消滅殆盡，皆因英足總經常自詡坐擁世上最佳聯賽，態度不再謙虛，又為模仿西班牙式Tiki-Taka而矯枉過正，竟曾提出12歲以下少年不準練習頭槌，東施效顰導致經常為搓而搓，變成四不象。

猶幸，英格蘭的傳統鋼鐵意志上場終於被激發，3:2氣走東道主之一的墨西哥，下半場大部分時間10人應戰下被射13腳只失一記12碼，從75分鐘開始就換入後衛丹般恩及迪積史賓斯決心死守，連同補時捱足26分鐘轟炸，全憑眾將頑強鬥志力保勝果。

既然三獅能重燃鬥心，即使今仗有列斯占士及史賓斯因傷避戰，加上昆沙停賽而鬧右閘荒，亦無阻球隊迎難而上。翼鋒安東尼哥頓上場對墨西哥雖然無入球助攻，但這位巴塞隆拿翼鋒的勤力跑動製造其中兩個入球，包括前場逼甩對方腳下球而快攻攻入第2球，及下半場少打一人時搏到12碼，功不可沒。哥頓能放下巴塞球員的身段，不惜氣力拼搶跑動，正是英軍最需要的思維及榜樣。

挪威場場有失球

至於16強2:1淘汰巴西的挪威，雖有共轟7球的艾寧夏蘭特掛帥，卻略顯頭重尾輕，5仗場場有失球共失9球，預期失球值8.1排到48隊的第44。維京防線雖有不少英超兵但球會實力平平，守將基斯杜化艾查效力的賓福特，已是排最高的第9位，理論上級數應不及以英超頂級球隊組成的三獅防線。再者，挪威日前爆發感冒潮，狀態及備戰或有負面影響。今場預料英格蘭可以小勝過關，讓球主客和開出客隊受讓一球的「和」有3.6倍，十分值博。加利李爾