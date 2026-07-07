世界盃2026 | 阿根廷慣性由頭贏到尾 一放絕塵「埃」落定

阿根廷向來開局即採取主動，連續4仗皆在上半場早早打開缺口。即使陣中王牌美斯必受嚴密看管，反而令射手拿達路馬天尼斯有望尋得更多空位，有機可乘。今晚16強有其擔正，面對上仗同樣踢足120分鐘的埃及，這隊衛冕冠軍的進攻威脅和把握力皆更勝一籌，半全場「主主」合情合理。加利李爾 (Now618、616台周三凌晨0:00直播)

開局即搶 換邊前必入波

力圖衛冕的阿根廷今屆世界盃法定時間4戰錄3勝1和，4場換邊前全部有入球，甫開局即掌握節奏，主動進攻。上場32強阿根廷要戰至加時才以3:2淘汰佛得角，全因對手士氣處於頂峰，踢出超水準表現。事實上，阿根廷該役上半場仍能作出4射3中，亦順利領先一球入更衣室，積極性未減。今仗面對鬥志明顯不及佛得角的埃及，球隊要再施以積極逼搶的踢法絕對不難，故今場可半場領先並贏波的機會極高。

美斯勢被嚴防 馬天尼斯暗渡陳倉狙擊



球王美斯今屆清風送爽，已攻入7球，佔球隊11個入球中的64%，今仗勢必受到埃及的嚴密看管，阿根廷的攻勢重心可能出現微調。若球王被多人包夾，另一前鋒拿達路馬天尼斯有望覓得更多空位。這名中鋒今屆攻門命中率極高，雖只入1球，實際上4次射門2中目標，另外2次亦僅僅中柱而已，埋門質素毋庸置疑，可成為撕破防線的最佳人選。

埃及上圈在同日憑互射12碼淘汰澳洲，並贏得隊史首場淘汰賽勝仗，但該役仍跟對手拼足120分鐘，故今場並無體能優勢，而論質素實難與阿根廷匹敵。加上埃及在分組賽3仗僅失3球，同時錄得預期失球值4.6，只因有運而未致多失，今場遇頂級強隊勢必現形。預料阿根廷可再延續上半場必有入球的傳統，並由頭贏到尾。半全場「主主」有1.85倍，分頭合理可放膽去馬。



加利李爾推介

半全場「主-主」

