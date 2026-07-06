世界盃2026｜雙牙大戰勢均力敵 靠後衛心有靈「西」

葡萄牙 VS 西班牙

Now618、616台周二凌晨3:00直播

推介：入球大細 [2.5] 細

今仗世界盃16強西班牙對葡萄牙是控傳大師之間的對決，場均控球分別為68%和62%，雙方皆善控節奏，可以預期是一場射門偏少的賽事。狂牛防守力佔優，不僅一球未失，門將每場平均只需作1次撲救，穩定度佔上風。在拉明耶馬吸引注意力下，右閘柏度樸路的後上助攻或成奠勝的奇招，推介入球大細2.5球的「細」。

數據上西班牙的防守能力堪稱滴水不漏，至今4戰不僅一球未失，門將烏尼西蒙每場平均只需作1次撲救。這出色的防守數據，除因暫時4戰的對手實力有限之外，更歸功於狂牛地上最強的控傳能力，配以有效的逼搶能力，每場只給予對手極少機會組織進攻。另一邊廂，葡萄牙場均控球比率亦有62%，效力巴黎聖日耳門的一對中場祖奧尼維斯和域天拿，在控球能力同樣頂級。兩軍皆依賴球權，任何一隊若落後，要搶得皮球皆要付出極大氣力，因此不失球將是兩隊的首要任務，在保守的態度下，預期今仗兩隊的入球偏少。

西班牙4場入8球，右閘柏度樸路的表現成為球隊進攻的一大亮點。他不但防守穩健，上仗更後上取得入球，展現出極強的得分能力。樸路已合共創造8次黃金機會，跟阿歷斯巴爾拿並列隊中第一，足見其在側擊的威脅。西班牙之所以能頻頻在右路製造殺機，在右路有突破力強的拉明耶馬吸引注意力是一大關鍵。這位天才翼鋒在邊線牽制力十足，往往能吸引數名守將，這為柏度樸路拉扯出龐大空位，極有利其後上助攻。這種疊瓦式進攻，勢成致命武器。

葡萄牙常被逼退守

葡萄牙方面，在C朗拿度擔任正選下，場均前場成功逼搶4次僅排決賽周第15，球隊前場防守能力近乎零。當失去控球權時，前線壓逼力不足，防守時往往要退守至中後場，透過收縮空間來穩固防線。面對西班牙的極致控傳，預計葡軍會處於被動。預料今場入球不多，入球大細2.5球的「細」十分穩陣。馬高