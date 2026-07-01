世界盃2026｜恃神鋒腳風大順 美國半場可贏「波」

美國 VS 波斯尼亞

Now616、618台周四早上8:00直播

推介：半場讓球 [-0.5/-1] 主勝

美國在分組賽最後一仗作大幅輪換，今場在世界盃32強戰，面對連拼3場的波斯尼亞時，在體能上佔極大優勢。花旗鷹憑強勁主場氣勢，分組賽3戰共入8球，並且皆能在半場前先開紀錄。陣中有已入兩球、衝刺力強的前鋒科拿連巴洛根作開路先鋒，可望強行撕破對手大門，推介半場讓球半球/一球「主勝」。

回顧美國在分組賽的表現，這支東道主展現極強搶攻意識，3戰皆在半場前成功取得入球，主場氣勢一時無兩。他們首兩戰以4:1及2:0輕取巴拉圭與澳洲，提早鎖定晉級資格。因此，主帥在最後一戰對土耳其時果斷收起正選，作出大幅度陣容輪換。這項部署讓主力球員獲得充足休息時間。在密集的賽程下，這無疑是一大優勢。蓄勢待發的花旗鷹，今仗勢必重施故技，藉着主場之利及充沛體力，一開賽便向對手後防施壓，力圖在半場前確立領先。

相比之下，波斯尼亞在分組賽的3戰合共失掉6球，防守並不穩固。更甚者，球隊需戰至最後一戰，才能驚險取得第3名出線資格。主力球員毫無保留地連拼3場，體能消耗極大。面對着以逸待勞的美國，疲憊的波斯尼亞防線實難抵擋對手半場的猛攻。馬高