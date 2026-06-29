世界盃2026｜數胡人物「根」本在陣 巴西有力一球射「日」

巴西 VS 日本

Now618、616台周二凌晨1:00直播

推介：讓球主客和 [-1] 和

奪標熱門之一的巴西，自前鋒馬菲奧斯根夏近兩仗獲委以重任擔正，前線的進攻流動性和配合度明顯提高，個人不但已交出3個入球，同時帶動整隊連續兩場攻入3球，有足夠條件於今晚世界盃32強力壓亞洲勁旅日本，考慮到藍武士已連續10場不敗，預計森巴兵團仍有力小勝，推介讓球主客和巴西讓一球「和」。

巴西在名帥安察洛堤執教下，在3場分組賽展現出攻守兼備的高度平衡。進攻方面，森巴兵團創造黃金機會12次，在48隊中排第6多；而預期入球值7.3球更排在第2高，充分反映其在禁區內具備極強的威脅與把握力。除了鋒線強大，巴西的防守亦出色，3戰僅失一球並連續兩仗保持清白之身，表現極為穩健。主帥安察洛堤注入的嚴密防守紀律，讓這支南美勁旅達致完美的攻守平衡。

前鋒馬菲奧斯根夏明顯成為球隊近期進攻火力爆發的關鍵，自從這位曼聯射手在近兩仗擔任正選後，巴西的進攻流動性和配合度提高。根夏在對海地一役上陣64分鐘即梅開二度，隨後對蘇格蘭上陣76分鐘亦貢獻一球，個人不但已交出3個入球，同時連帶球隊在連續兩場攻入3球。根夏在前場靈活的走位與牽制力，成功刺激全隊的進攻體系，其高效轉化率勢必成為日本防線今仗的最大夢魘。

日本去年曾贏巴西

儘管巴西牌面佔優，但對手日本亦不容小覷。藍武士在分組賽錄1勝2和不敗戰績，展現出極具韌力的防守與反擊效率，加上狀態大勇，各賽已合共保持10場不敗紀錄，甚至曾在去年10月的友誼賽中擊敗過巴西，球隊自信心處於高位。主帥森保一擅長在應付強敵時佈置嚴密防線，即使巴西能掌控大局，今仗應不會大敗，不妨敲巴西剛好贏一球。馬高