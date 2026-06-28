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世界盃2026｜隊長復出「加」持 博南非半場不敗

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-28 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-28 HKT

南非 VS 加拿大
Now618、616台周一凌晨3:00直播
推介：半場讓球 [0/+0.5] 主勝

南非在今屆賽事越戰越勇，在分組賽成功翻身，最後一仗擊敗南韓得以A組次名出線，士氣大振。加上隊長兼中場核心迪保荷莫高拿今仗停賽後復出，球隊創造力和搶截力將有所提升。今仗面對分組賽高開低收、失去首名兼失主場之利的加拿大時，絕對有權爆冷。推介半場讓球南非受讓平手/半球「主勝」。

南非在今屆賽事漸入佳境，由首戰毫無反抗下被墨西哥以2:0擊敗後，表現每場進步，繼而以1:1逼和捷克，最後一役更以1:0力挫南韓，成功逆襲以小組次名晉級。球隊整體防守組織力不俗，加上前線快馬具推進速度，具備以下犯上的爆冷條件。上仗面對擅長控傳的南韓，南非即使控球率低至32%，卻成功限制對手僅得8次射門，更利用快速反擊狂轟13次射門，反擊極具威脅。然而南非弱點在於高空爭奪，球員平均身高於賽事中列下游，若戰情膠着，防線或有機會被對手的空襲戰術得手。

南非能踢出有效反擊，中場核心迪保荷莫高拿的角色舉足輕重。這位大將在分組賽盡顯級數，除了對捷克射入1球外，其場均更錄得高達66次準確傳球，傳送成功率極高。在防守端，他場均貢獻2次攔截及6次奪回球權，是球隊的攻守樞紐。上仗他因累積黃牌停賽未有對南韓上陣，在獲得充分休息、養精蓄銳之下，今仗強勢復出，定必能大幅增強球隊中場的防守韌力與反擊創造力。 

加拿大失主場之利

加拿大在分組賽呈高開低收之勢，雖然曾大勝卡塔爾6:0，但最後一戰卻以1:2不敵瑞士。加拿大早前盡享主場之利，場均控球率高達七成，更錄得驚人的134次對手禁區內觸球，頻頻殺入腹地，可惜一對箭頭把握力平平，屢度錯失良機。加拿大這種主動搶攻的踢法，正正有利南非縮後打突擊。更甚者，加拿大只能以次名出線，今仗頓失主場之利，須遠赴美國加州洛杉磯作賽，失去地利及球迷聲勢加持，整體發揮難免受嚴重影響，隨時遭遇滑鐵盧。馬高

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