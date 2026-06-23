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世界盃2026｜招呼大「哥」夠經驗 民主剛果不敗有計

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-23 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-23 HKT

哥倫比亞 VS 剛果民主共和國
Viu99、Now618台周三早上10:00直播
推介：讓球 [+1/+1.5] 客勝

C朗拿度在首戰表現沉寂，引致隊友被球迷網暴，卻令人忽略了剛果民主共和國防守上出色的發揮，該隊既能壓制創造力十足的葡萄牙，今仗面對哥倫比亞同樣有力保不敗。尤其中堅兼隊長贊素梅賓巴補位出色，夥拍攔截力強的雲比沙卡，可望阻止路易斯迪亞斯進襲，推介讓球受讓一球/球半「客勝」。

剛果民主共和國在上仗對奪標熱門之一的葡萄牙，全場能將對手射門次數壓制在7次，預期入球值更低見0.65，最終逼和對手1:1，足以證明本身防守的組織和緊密程度。側擊力強的葡萄牙鮮能從左路找到傳中和進攻機會，實有賴雲比沙卡的單防能力之餘，更有位置感極為出色的中堅贊素梅賓巴為其執漏，二人合作下，能有效封鎖哥倫比亞的皇牌左翼路易斯迪亞斯。

哥倫比亞有前無後

哥倫比亞上仗擊敗烏茲別克在進攻方面未受太大考驗，反而後防大意，被對手透過反擊取得8次射門，並失掉一球。今場除面對更強防守，剛果民主共和國的反擊速度將帶來更大威脅，讓球恐讓不起一球/球半。馬高

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