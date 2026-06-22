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世界盃2026｜副選「克」盡己任 法國搶攻可期

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-22 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-22 HKT

法國 VS 伊拉克
Now 618、616台周二凌晨5:00直播
推介：入球大細 [4/4.5] 大

法國首仗表現慢熱，猶幸板凳深度極厚，大量棋子可以改善進攻流暢度，當中包括有突破力極強的翼鋒巴特利巴高拿乘勢掘起，勢可帶領高盧雄雞於今晚I組跟態度進取的伊拉克大演入球騷，入球大細4/4.5的「大」單頭或過關皆宜。

賽前排I組次席的法國，上場雖然以3:1擊敗塞內加爾，不過換邊前只曾一次禁區外起腳，入局極遲。考慮到今晚對同組最弱的伊拉克，教練迪甘斯大有理由作出輪換，順道觀察一班副選能否交出驚喜表現。翼鋒巴特利巴高拿上場後備入替兩分鐘旋即建功，以其招牌高速入楔再笠過出迎的門將，以往為人詬病的臨門一腳都有改善，相信今場必定正選掛帥爭取入球。

伊拉克高空有威脅

而榜尾的伊拉克上場則1:4負於挪威腳下，不過面對身材高大的維京防線，仍可製造出不少高空威脅，中鋒艾文侯賽因就3度禁區內頭槌攻門，其中一球更成功得手。既然法國擅長速度，伊拉克則有高空優勢，雙方都有入球板斧，鬥攻格局已成，入球大細4/4.5的「大」實屬過關恩物。加利李爾

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