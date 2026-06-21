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世界盃2026前瞻｜無包伏視死如「圭」 搏佛得角有士哥

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-21 HKT

烏拉圭 VS 佛得角
Now 618、616台周一早上6:00直播
推介：球隊入球大細 [客隊] 0.5「大」

佛得角在首戰死守逼和西班牙，神奇門將禾仙夏全場力挽狂瀾，出盡風頭，同時令人忽略其進攻能力。事實上該隊在此前12場各賽僅一場食白果，10場外圍賽僅得一場沒有進帳，極具進攻能力和意慾，博其今仗對烏拉圭時取得入球，推介「球隊入球大細」0.5球「大」有逾兩倍分頭，入一球即有錢收。

佛得角在10場外圍賽中合共攻入18球之多，展現出不俗進攻火力，十場中僅一場賽事沒有進帳，前鋒線把握力絕對不容小覷。在世界盃首戰中，球隊展現出極佳的防守紀律，成功死守逼和強敵西班牙。這種亮眼的防守戰術，反而令人完全忽略了其本來具備的進攻能力。40歲老將門將禾仙夏把出迎、封位和撲救每一個環節做好，極為搶眼，有這名鋼門穩住後防陣腳，球隊今仗大可無後顧之憂放膽進攻。

烏拉圭首仗在推進速度和創造力不足，進攻主靠兩邊傳中和死球，然而，被對手3度在禁區內攻門，反映防守集中力不足，給予對手可乘之機。馬高

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