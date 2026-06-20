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世界盃2026│空戰勝率75% 荷蘭靠高富「瑞」 中堅食胡

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-20 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-20 HKT

荷蘭在首戰面對日本兩度領先下不幸被逼和二比二，但球隊全場接連在高空爭奪中取得高達75%的勝率優勢。其中首次亮相決賽周的中堅雲赫基表現極為出眾，在所有的對抗中均錄得全勝。今場有他在後防線穩健壓陣，可力拒瑞典來犯。推介讓球盤主讓半球一球「主勝」，兼冷敲「任何時間入球球員」雲赫基。馬高

荷蘭兩度被逼和欠運

荷蘭在首戰對日本被兩記改變方向的入球追和，極度欠運氣。本身整體防守表現其實相當出色，球隊尤其在空中對抗中的優勢極為明顯，28次空中對抗贏21次，勝率達75%。初次在世盃亮相的中堅雲赫基表現亮眼，全場3次地面對抗和2次空中對抗皆取得全勝。除防守方面，雲赫基更展現進攻威脅，幾乎在死球戰術中取得入球，今仗其攻守兩端的發揮絕對值得留意。

瑞典連續12場失球

瑞典首戰雖然大勝表現鬆散的突尼西亞，但對手賽後立即炒教練，直接反映對手內部有嚴重問題，故此這場大捷的戰績明顯含水分。再者，球隊連續12場比賽有失球的紀錄，更能反映瑞典實際實力和防守問題所在。


馬高推介

讓球[-0.5/-1] 主勝, 「任何時間入球球員」雲赫基
荷蘭 2:0 瑞典
Now 618、616台周日凌晨1:00直播

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