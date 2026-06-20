世界盃 | 扭波王掛帥 科特迪瓦「德」過且過



科特迪瓦近期在各賽豪取四連勝，當中前仗更擊敗過奪標熱門法國。球隊不僅防守穩健，反擊速度更極具威脅。今季德甲「扭波王」恩迪奧文迪狀態大勇，上仗成功創造4次突破，今仗面對同樣來自德甲的德國防線，勢必造成極大威脅。讓球盤受讓一球球半的「客勝」甚穩。馬高

擊敗法國厄瓜多爾證實力

科特迪瓦在各項賽事近四場全勝，共入8球而僅失一球予強陣出擊的法國，球隊防守穩健之餘，反擊速度極高。而科特迪瓦上仗面對在南美洲外圍賽18戰只失5球的厄瓜多爾，這隊非洲球隊全場仍造出15次射門，更在對方禁區觸球多達39次，表現十分出色。加上前仗勇挫奪冠熱門法國，從這兩仗高強度的比賽可見，其整體質素絕對足以跟決賽周任何一隊正面對抗。

恩迪奧文迪逢人過人

科特迪瓦隊中有多名個人能力強的球員，其中翼鋒恩迪奧文迪的突破力極強，上仗多次利用個人突破撕破厄瓜多爾防線，並創造世盃首輪賽事中最高的5次機會。這位小將今季在德甲賽場大放異彩，以場均4.3次成功扭過對手，為聯賽扭波王，其出色的個人推進能力將在今仗大派用場。今場迪奧文迪的對位防守球員同樣是來自德甲，憑其超卓的盤扭技巧，定能取得明顯優勢。

德國失球率高

德國首仗大勝新丁庫拉索，加上本身在各賽錄得十連勝，令今仗賽前備受外界看好。唯客觀而言，該仗的對抗性及比賽水準一般。事實上，德國近5場足足有4場出現失球，合共失6球，已反映其防守問題。德國今仗的賠率定必過熱，向對家埋手無疑更為有利。

馬高推介

讓球 [+1/+1.5] 客勝

德國 1:2 科特迪瓦

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