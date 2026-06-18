Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜末「路」狂奔 瑞士必打高一皮「波」

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-18 HKT

瑞士 VS 波斯尼亞
Now 618、616台周五凌晨3:00直播
推介：波膽 2:0 & 2:1

瑞士首戰狂攻不果，最終大意失荊州末段被卡塔爾逼和，為避免出線形勢被動，今場不容再失。該隊有腳風大順的前鋒比列安保路掛帥，今晚分組賽B組次輪賽事面對速率不高、首輪只與加拿大握手言和的波斯尼亞勢不遺餘力爭勝，波膽敲對碰2:0及2:1。

瑞士在首戰對卡塔爾發揮相當正常，全場控球率高達68%，並成功創造大量入球機會，只是欠缺運氣。然而，首戰意外失分予同組實力最弱的卡塔爾，令瑞士出線形勢變得被動，今仗必須毫無保留爭取全奪3分。

靠箭頭安保路爭3分

陣中主力前鋒比列安保路不但能以出色的身體優勢作支點為隊友開路，本身門前把握力亦極強，連同上仗冷靜射入12碼，他已連續兩仗取得士哥，狀態正銳。這名射手今仗勢成球隊贏波關鍵。

波斯尼亞上仗面對加拿大被全面壓制，控球率僅得39%及只有8次射門，全場處於捱打狀態，最終領先下被逼和1:1。球隊下半場體能下降明顯，導致門前險象環生，預料今仗面對進攻節奏更快、求勝心切的瑞士，恐難捱到尾，波膽2:0及2:1十分值博，誠意推介。馬高

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
17小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
18小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
16小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
20小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
21小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
20小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
9小時前
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果取隊史第一分。路透社
世界盃2026｜C朗領葡萄牙首戰失分 剛果民主共和國取隊史第一分
足球世界
4小時前
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
康文署筍工推介｜兼職球場助理時薪達$72 中五學歷即可申請 負責查飛/帶位/活動前後準備
生活百科
15小時前
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
政情
14小時前