世界盃2026｜末「路」狂奔 瑞士必打高一皮「波」

瑞士 VS 波斯尼亞

Now 618、616台周五凌晨3:00直播

推介：波膽 2:0 & 2:1

瑞士首戰狂攻不果，最終大意失荊州末段被卡塔爾逼和，為避免出線形勢被動，今場不容再失。該隊有腳風大順的前鋒比列安保路掛帥，今晚分組賽B組次輪賽事面對速率不高、首輪只與加拿大握手言和的波斯尼亞勢不遺餘力爭勝，波膽敲對碰2:0及2:1。

瑞士在首戰對卡塔爾發揮相當正常，全場控球率高達68%，並成功創造大量入球機會，只是欠缺運氣。然而，首戰意外失分予同組實力最弱的卡塔爾，令瑞士出線形勢變得被動，今仗必須毫無保留爭取全奪3分。

靠箭頭安保路爭3分

陣中主力前鋒比列安保路不但能以出色的身體優勢作支點為隊友開路，本身門前把握力亦極強，連同上仗冷靜射入12碼，他已連續兩仗取得士哥，狀態正銳。這名射手今仗勢成球隊贏波關鍵。

波斯尼亞上仗面對加拿大被全面壓制，控球率僅得39%及只有8次射門，全場處於捱打狀態，最終領先下被逼和1:1。球隊下半場體能下降明顯，導致門前險象環生，預料今仗面對進攻節奏更快、求勝心切的瑞士，恐難捱到尾，波膽2:0及2:1十分值博，誠意推介。馬高