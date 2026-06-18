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世界盃2026｜繼續「範」上作亂 南韓坐和望贏

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-18 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-18 HKT

墨西哥 VS 南韓
Viu 99台周五早上9:00直播
推介：讓球 [0/+0.5] 客勝

亞洲球隊在今屆世界盃展現極強韌力，往往落後時仍鬥志旺盛。其中南韓在首戰更反勝捷克，高原訓練成效顯著，有首仗盡顯功架的中場黃仁範領軍，即使明早A組面對主場的墨西哥時仍有力全身而退，讓球受讓平手/半球的「客勝」穩開。

亞洲球隊在首輪的表現亮眼，南韓、日本、伊朗、卡塔爾及沙特阿拉伯俱能保持不敗，除沙特外，其餘4隊皆曾在比賽中途先落後下搶分成功，當中南韓更以2:1反勝捷克。除鬥志頑強外，南韓之所以能在末段反勝，實有賴球隊的準備充足。太極虎早在5月18日便抵達北美，並刻意選址位於海拔1,460米的鹽湖城為集訓基地，以適應高海拔氣壓和炎熱天氣。今場跟對捷克時一樣在瓜達拉哈拉的阿克隆球場舉行，球場處於海拔1,600米，以南韓在上仗顯示的體能優勢，足證高原問題對球隊影響不大。

而南韓在首戰漂亮反勝捷克，中場大腦黃仁範成為最大功臣，不但助球隊控制大局，更在下半場落後時挺身而出，先親自攻入扳平一球，隨後再助攻隊友吳賢揆破網，率軍最終反勝。這位飛燕諾中場擅長控制節奏及策動攻勢，對球隊整體作用甚至比孫興民及李康仁更重要，足成南韓在今仗正面搶分的重要本錢。

墨西哥隊長坐波監

主辦國之一的墨西哥在首戰輕取南非，今仗跟對手同樣手執3分，和波對雙方出線形勢和長遠體力考慮上無疑更有利。加上墨西哥陣中的主力中堅兼隊長施薩蒙迪斯上仗領紅，今仗須停賽缺陣，或導致防守不穩。預計南韓今仗有力乘虛而入，坐和望贏，讓球開出受讓平手/半球的「客勝」十分穩陣。馬高

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