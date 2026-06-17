Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜葡萄牙倒「果」為因 跟班幫手做「細」界

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-17 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-17 HKT

葡萄牙 VS 剛果民主共和國 
Now 618、616台周四凌晨1:00直播
推介：入球大細 [2.5] 細

葡萄牙戰術明顯側重為前鋒C朗拿度供應傳送，導致經常久攻不下未能大勝，今晚K組分組賽面對集中力甚高的剛果民主共和國，攻勢或再次顯得老鼠拉龜無從入手。惟民主剛果亦欠缺進攻條件，在久守必失下，葡萄牙可望憑質小勝，今場敲入球大細2.5球的「細」。

葡萄牙在近兩場友賽分別以2:1僅勝智利及尼日利亞，本來已創造大量入球機會，卻因C朗失機頻頻而未能大勝。以對尼日利亞一役為例，正選上陣的C朗全場4次起腳全數不中目標，更錯失3次黃金機會，包括單刀射斜，令他今年國際賽仍未開齋。名宿湯馬士梅拿指出，C朗在防守時令球隊猶如「少打半個人」，加上他盤、傳、射均顯得力不從心。C朗持續低迷的狀態及霸佔正選的堅持，恐成拖累球隊進攻效率的負面因素。

民主剛果的防守數據亮眼，去年底的非洲國家盃決賽周更是場均預期失球第4少的球隊，防線硬淨。即使今仗面對強敵落敗，憑穩健防守體系，仍未必會被大數。馬高

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
00:32
有片｜青沙公路客貨車疑跣胎 的士捱撞翻滾數圈 兩乘客拋出車外當場死亡
突發
9小時前
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
星島申訴王 | 網上控訴港妻「派帽」9個月大女兒非親生 韓籍丈夫獨家受訪斥姦夫：不配為人師表
申訴熱話
14小時前
青沙公路奪命車禍｜兩死者為夫妻關係 男為休班消防員 隸屬觀塘消防局
突發
2小時前
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
夏雨還原楊思琦被欺凌真相 點名商天娥「帶頭發難」 不甘被屈係衰人：得我一個緩和氣氛
影視圈
12小時前
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
月入6萬失業劈價求2萬工遭狠拒 面試官「一番話」揭殘酷真相 42歲港爸崩潰：「我係個仔負面教材！」｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
蔡一傑癌細胞擴散暴瘦？ 樊亦敏曝光好友最新狀況 身上一個部位脹起引起健康揣測
影視圈
17小時前
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因點名望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
年過60歲退休夫婦輪候公屋5年終「上岸」 2原因望派東涌 網民稱「行運」：依家都係派東涌新樓
生活百科
18小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
22小時前
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
沙田龍華酒店苦呻生意冷清 老闆娘變賣物業補貼+收入僅夠「養員工」 逾80年歷史曾接待金庸/李小龍
飲食
15小時前
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
大懵裝修工人走錯樓層拆錯房 鄰居靚裝單位一夜變「毛坯房」 終交由法院裁決
家居裝修
2026-06-15 16:13 HKT