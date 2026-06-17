世界盃2026｜葡萄牙倒「果」為因 跟班幫手做「細」界

葡萄牙 VS 剛果民主共和國

Now 618、616台周四凌晨1:00直播

推介：入球大細 [2.5] 細

葡萄牙戰術明顯側重為前鋒C朗拿度供應傳送，導致經常久攻不下未能大勝，今晚K組分組賽面對集中力甚高的剛果民主共和國，攻勢或再次顯得老鼠拉龜無從入手。惟民主剛果亦欠缺進攻條件，在久守必失下，葡萄牙可望憑質小勝，今場敲入球大細2.5球的「細」。

葡萄牙在近兩場友賽分別以2:1僅勝智利及尼日利亞，本來已創造大量入球機會，卻因C朗失機頻頻而未能大勝。以對尼日利亞一役為例，正選上陣的C朗全場4次起腳全數不中目標，更錯失3次黃金機會，包括單刀射斜，令他今年國際賽仍未開齋。名宿湯馬士梅拿指出，C朗在防守時令球隊猶如「少打半個人」，加上他盤、傳、射均顯得力不從心。C朗持續低迷的狀態及霸佔正選的堅持，恐成拖累球隊進攻效率的負面因素。

民主剛果的防守數據亮眼，去年底的非洲國家盃決賽周更是場均預期失球第4少的球隊，防線硬淨。即使今仗面對強敵落敗，憑穩健防守體系，仍未必會被大數。馬高