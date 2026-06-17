世界盃2026｜比寧咸領銜攻堅 英格蘭力足「克」敵

英格蘭 VS 克羅地亞

Now 618、616台周四凌晨4:00直播

推介：「任何時間入球球員」祖迪比寧咸

英格蘭外圍賽以全勝兼零失球姿態晉級，中場球員強大的身體優勢成為高歌猛進的重要關鍵。三獅有中場祖迪比寧咸隨時後後殺上，必可於今晚J組分組賽面對中場活動能力相對較弱的克羅地亞時佔盡上風，「任何時間入球球員」推介祖迪比寧咸。

英格蘭在外圍賽豪取8戰全勝佳績，其間狂轟22球兼且締造零失球的完美紀錄，鋼鐵防線非常穩健，如此完美的防守數據，很大程度建基於強大的中前場壓逼力。三獅在前場和中場奪回控球的次數高踞全歐洲第2高，由艾利洛安達臣、迪格蘭賴斯和祖迪比寧咸所組成的中場鐵三角，無論在跑動能力還是身體對抗性上均難尋對手。這股絕對性的中場優勢在今仗將更為明顯，三獅軍團今仗可在力保不失的前提下，全力強攻對手全取三分。

祖迪比寧咸雖然今季在皇家馬德里的陣容中因應戰術調整，相對上缺乏開火權，但仍能射入6個聯賽入球，後上得分能力依然保持高水準。比寧咸的進攻角色在英軍更形重要，外圍賽場均射門次數高達3.8次，僅比正印前鋒哈利卡尼少0.3次，充分反映出他在戰術體系中的重要性。今仗英格蘭迎戰克羅地亞，比寧咸在中場線的主要對手將是前皇馬隊友莫迪歷，比寧咸在跑動能力上的優勢可望得以無限放大。

克羅地亞防線欠硬朗

克羅地亞近6場各賽場場失球，共失10球，防線穩定性及對抗能力明顯不足，今仗面對身體質素強橫且衝擊力十足的英格蘭，恐怕難以招架，失球機會甚高。預料後上殺手會成今仗勝負分野，「任何時間入球球員」不妨考慮祖迪比寧咸。馬高