世界盃2026｜阿根廷現皇者之風 捧齊兩贏波波膽

阿根廷 VS 阿爾及利亞

波膽2:0及2:1

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阿根廷友賽接連報捷，展現出冠軍級實力，球王美斯更證明自己寶刀未老，級數依然頂級，有力領軍於世界盃分組賽J組面對實力平平的阿爾及利亞，輕鬆掌控大局打開勝利之門，推介波膽2:0及2:1。

阿根廷友賽戰績彪炳，在近7場保持全勝佳績，合共狂轟21球且僅失1球，攻防兩端皆交出完美表現。特別是阿根廷即使在沒有美斯在陣下，仍展現完整的戰術體系頻頻報捷，上仗對冰島，美斯宣告回歸，下半場70分鐘入替後，僅兩分鐘便主射12碼破網，個人即取得入球，其頂尖級數仍然是這隊衛冕球隊的獨有本錢。

阿爾及利亞防守韌

阿爾及利亞近況其實不俗，近6戰僅失兩球，更曾擊敗荷蘭，防守具不俗水準，論整體實力雖不及阿根廷，但憑藉穩健的防守體系，預料落敗仍不致於被大炒。馬高

