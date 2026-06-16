世界盃2026｜夏蘭特攻無不「克」 挪威半場夠穩勝

伊拉克 VS 挪威

Now 618、616台周三早上6:00直播

推介：半場讓球 [-1] 客勝

號稱最強黑馬的挪威，外圍賽中展現冠絕全歐的火力，該隊王牌兼英超神射手艾寧夏蘭特入球能力令人不寒而慄，加上首度亮相世界盃舞台，定必施展渾身解數，領軍於明早I組面對同組實力最弱的伊拉克時盡量爭取入球，推介半場讓球盤客讓一球「客勝」。

挪威在世界盃外圍賽中錄得場均高達4.6入球的驚人數據，進攻火力冠絕歐洲，更被外界一致視為今屆世界盃最強黑馬。由於同組尚有法國和塞內加爾兩支實力強橫的勁旅，挪威為順利出線，將以盡早奠勝及擴大得失球為目標。主帥蘇巴根受訪時亦明言球隊已準備就緒，預計今場開賽即主動搶攻，務求盡早入局。

魔人外圍賽場均入兩球

既然挪威要強攻，精銳盡出理所當然，入球機器艾寧夏蘭特勢定正選殺敵。這位25歲射手在外圍賽僅上陣8場便狂轟16球，效率驚人，同時今季在球會賽事的表現繼續所向披靡，為曼城於英超攻入27球，職業生涯第3度成為英超神射手。其實以夏蘭特世界頂級水平的身體質素、爆發力與門前觸覺，不論是高空轟炸還是反擊均得心應手，面對後防線脆弱及大賽經驗淺的伊拉克，即使魔人只是首戰決賽周，但要數胡亦絕對不難。

闊別決賽周40年的伊拉克，近期雖曾逼和西班牙，但上仗卻以0:2不敵南美弱旅委內瑞拉，17分鐘已失掉第一球，足證本身實力有限。今仗面對心存大欲的挪威，伊拉克就算先求穩守，但防線恐難抵擋對手的猛烈強攻，半場讓球盤不妨直取讓到一球的「客勝」。馬高