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世界盃2026｜伊朗大隻佬可靠 小勝無「蘭」度

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-15 HKT

伊朗 VS 新西蘭
Now616、618台周二早上9:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

伊朗體格並不輸蝕，有力衝擊對手防線犯錯，鋒線再有經驗豐富的中鋒泰尼米掛帥，明早世界盃G組面對防線漏洞不少的新西蘭時，勢可小勝一球，讓球主客和開出主隊讓一球的「和」有望開出，誠意推介。

伊朗近年實力穩定，已連續4屆打入世界盃決賽周，上月友賽亦曾3:1擊敗岡比亞，進攻保持一定火力。值得留意，伊朗球員平均身高達183.7厘米，在48支世界盃決賽周球隊中排第17，比第19位的新西蘭還要高，面對向來依賴高空波的新西蘭未必輸蝕。而伊朗鋒線核心仍是33歲老將泰尼米，這位效力希臘班霸奧林比亞高斯的中鋒，今季球會各賽共交16入球4助攻，於希超場均攻門4.1次更高踞聯賽第1，門前依然極具威脅。

至於新西蘭近期表現其實未算理想，近兩場賽事均未能取得入球，同時近11場比賽場場失球，防線穩定性明顯不足。預料伊朗稍勝一籌，，一於取讓球主客和主隊讓一球的「和」。加利李爾

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