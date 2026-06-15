世界盃2026｜西班牙討「佛」新丁 贏兩球手到拿來

西班牙 VS 佛得角

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推介：波膽2:0

西班牙組織細膩，而且逼搶十分積極，有力保持領先局面。該隊有傳送獨到的中場柏迪控制節奏，勢於今晚世界盃分組賽H組兩球擊敗新丁佛得角，波膽2:0值得一試。

雖然西班牙上兩屆世界盃16強止步，但自迪拉富安迪在2022年尾上任主帥一職後，兩年前便勇奪歐國盃冠軍，重返巔峰。西班牙在這位前青年軍教練執掌後，不但成功延續傳統的控球風格，高壓逼搶更加積極，外圍賽場均7次成功前場逼搶屬歐洲區54隊並列最多，故其間6場能有5場保持清白之身十分合理。而狂牛近4場友賽2勝2和共入7球只失兩球，除可見打法具觀賞性外，發揮亦十分穩定。

然而，西班牙今場未必會全力搶攻，皆因皇牌翼鋒拉明耶馬有輕傷在身，同時迪拉富安迪亦表示要留前鬥後：「我們會評估傷癒的球員是否適合落場，因為要考慮的遠不止於兩、三場賽事。」雖然未必去盡，但西班牙的中場仍有望發揮頂級的控制力，中場柏迪在上場友賽3:1擊敗秘魯一役，除有一記入球貢獻外，全場45次傳送更100%成功，極度準繩。其實柏迪雖然只有23歲，但今屆世界盃已是他個人第4次為狂牛一隊出席大型賽事，經驗遠勝同齡球員，由他控制節奏極之可靠。

佛得角級數不及

而佛得角則是首度出戰決賽周，外圍賽成功力壓非洲傳統勁旅喀麥隆出線，不過後者不斷失分亦是主因；而外圍賽出場時間最多的中堅羅拔圖盧比斯，僅效力愛爾蘭超聯的沙馬克流浪，球員級數更難存厚望。今場看好西班牙可贏兩球而佛得角破蛋無望，可敲波膽2:0。加利李爾