Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜西班牙討「佛」新丁 贏兩球手到拿來

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-15 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-15 HKT

西班牙 VS 佛得角
Now616、618、688台周二凌晨0:00直播
推介：波膽2:0

西班牙組織細膩，而且逼搶十分積極，有力保持領先局面。該隊有傳送獨到的中場柏迪控制節奏，勢於今晚世界盃分組賽H組兩球擊敗新丁佛得角，波膽2:0值得一試。

雖然西班牙上兩屆世界盃16強止步，但自迪拉富安迪在2022年尾上任主帥一職後，兩年前便勇奪歐國盃冠軍，重返巔峰。西班牙在這位前青年軍教練執掌後，不但成功延續傳統的控球風格，高壓逼搶更加積極，外圍賽場均7次成功前場逼搶屬歐洲區54隊並列最多，故其間6場能有5場保持清白之身十分合理。而狂牛近4場友賽2勝2和共入7球只失兩球，除可見打法具觀賞性外，發揮亦十分穩定。

然而，西班牙今場未必會全力搶攻，皆因皇牌翼鋒拉明耶馬有輕傷在身，同時迪拉富安迪亦表示要留前鬥後：「我們會評估傷癒的球員是否適合落場，因為要考慮的遠不止於兩、三場賽事。」雖然未必去盡，但西班牙的中場仍有望發揮頂級的控制力，中場柏迪在上場友賽3:1擊敗秘魯一役，除有一記入球貢獻外，全場45次傳送更100%成功，極度準繩。其實柏迪雖然只有23歲，但今屆世界盃已是他個人第4次為狂牛一隊出席大型賽事，經驗遠勝同齡球員，由他控制節奏極之可靠。

佛得角級數不及

而佛得角則是首度出戰決賽周，外圍賽成功力壓非洲傳統勁旅喀麥隆出線，不過後者不斷失分亦是主因；而外圍賽出場時間最多的中堅羅拔圖盧比斯，僅效力愛爾蘭超聯的沙馬克流浪，球員級數更難存厚望。今場看好西班牙可贏兩球而佛得角破蛋無望，可敲波膽2:0。加利李爾

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
12小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
12小時前
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
13小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
13小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
23小時前
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
港產片《火遮眼》美國上映獲激讚 爛番茄評分97% DC高層James Gunn：當代最佳動作片之一
影視圈
10小時前
伊朗局勢｜美伊終達成和平協議 周五於瑞士簽署後即重開霍爾木茲海峽
即時國際
2小時前
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂
影視圈
22小時前