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世界盃2026｜齊齊「爾」守代攻 科特迪瓦入球必少

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-14 HKT

科特迪瓦 VS 厄瓜多爾
Now616、618台周一早上７:00直播
推介：入球大細 [1.5/2] 細

E組科特迪瓦和厄瓜多爾球員皆具極強身體質素，前者剛戰力壓法國，防守出色；後者在南美洲區外圍賽更滴水不漏，18仗僅失5球。今仗任何一方一旦落後皆難翻身，兩隊定必小心翼翼，悶戰難免，推介入球大細球半/兩球的「細」。惟暗箭難防，科特迪瓦右閘古拿杜爾經常出其不意後上助攻，或成破局奇兵。

科特迪瓦近期防守表現明顯改善，日前面對坐擁恐怖火力的法國依然毫無懼色，展現出色的抗壓能力。球隊憑整體協防與極強的球員個人防守能力，成功力拒法國來犯。陣中右閘古拿杜爾更閃耀全場，兩度後上突襲，交出一入球及一助攻，成為贏波功臣。這位右路守將不僅防守穩健，更經常出其不意後上參與進攻，令對手難以防範，可成破局奇兵。

厄瓜多爾同樣擁有南美最強防線，18場外圍賽中錄得8勝8和2負，不敗率驚人，合共入14球卻也只失5球，攻力欠奉，防守卻滴水不漏。今仗雙方防線堅韌，任何一方先失球皆極難追和，必是一場防守大戰。馬高

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