世界盃 | 實力鶴立雞群 瑞士淨勝穩如鐡「塔」

在外圍賽輕鬆出線兼只失兩球的瑞士，在歐洲或未算一線球隊，然而在世界盃B組四隊之中，實力卻見鶴立雞群。老而彌堅的大將格列沙加壓陣中場，憑其經驗，定可帶領球隊在不失一球下，在今晚深夜首輪即對全組實力最弱的亞洲代表卡塔爾時，輕鬆大勝。推介波膽0:2/0:3。

防守力僅次英格蘭

瑞士在外圍賽以4勝2和晉級，幾乎不費吹灰之力，其中兩仗分別以2:0和4:1擊敗另一決賽周隊伍瑞典，過程完全是單方面的輾壓，足證其實力。而球隊亦僅在鎖定出線後，才在最後兩仗各失一球，其失球率在全歐洲僅只落後於英格蘭。極穩定的演出全賴幾名經驗豐富的中後場骨幹，其中隊長格列沙加今季在新特蘭已證明自己老而彌堅，防守出色之餘，在策動進攻上更顯爐火純青，有這名指揮官帶領，瑞士甚少表現大幅走樣。



卡塔爾在上屆成為世界盃史上首隊零分出局的主辦國，論實力，要殺出在亞洲區已超額完成，水平跟歐洲有極大距離。進攻上只靠阿克林阿費夫，更易被封死，破蛋希望渺茫。馬高



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