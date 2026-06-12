世界盃2026｜老嫩殺手「大」有作為 捧波斯尼亞「客勝」

加拿大 VS 波斯尼亞

Viu99台周六凌晨3:00直播

推介：讓球 [+0.5/+1] 客勝

波斯尼亞外圍賽不敗率高達9成，對意大利的附加賽中更全面壓住對手狂攻，戰力十足。前線有今季在德甲史特加表現大勇的迪米洛域衝鋒陷陣，國家史上最強射手迪斯高亦隨時候命，絕對有力從實力平平的主辦國之一的加拿大手上搶分。今仗推介讓球盤受讓半球/一球「客勝」，進取型不妨直取主客和客勝。

波斯尼亞在今屆10場世界盃外圍賽只曾一敗，不敗率高達九成，充分說明其韌性。其後在關鍵的附加賽迎戰強敵意大利時，球隊毫無懼色，在場上全面壓住對手狂攻，最終成功突圍，戰力經得起考驗。陣中當打射手迪米洛域技術全面，無論停球、突破或門前把握力都極具威脅，今季他在德甲賽場表現出色，狀態大勇。球隊後備席上更有在外圍賽仍有6球進帳的傳奇射手迪斯高，搶分本錢十足。

加拿大近期熱身賽表現平平兼對手弱，面對突尼西亞及冰島等球隊亦只能打和，進攻乏力。加上加拿大整體球員級數及大賽經驗始終不及對手，縱擁主場之利亦難寄厚望，難有勝算。馬高