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世界盃2026｜普列錫復勇「圭」來 美國有力小勝

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-12 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-12 HKT

美國 VS 巴拉圭
Viu99台周六早上9:00直播
推介：讓球主客和 [-1] 和

主辦國之一的美國首戰面對善守的巴拉圭絕不容易，不過近期熱身賽中面對塞內加爾和德國等強手，表現極具水準，而且前鋒基斯甸普列錫近期及時回勇，有力主宰球隊進攻命脈，可望領軍於明早世界盃D組力壓防守出色的巴拉圭旗開得勝，推介讓球主客和主讓一球「和」。

作為今屆賽事的主辦國，美國有近兩年時間由領隊普捷天奴精心演練戰術，故今仗於洛杉磯主場出戰，佔盡地利與人和。球隊近期熱身賽積極約戰強隊，表現出色，早前以3:2擊敗塞內加爾，全場創造多次黃金機會；上仗即使以1:2僅負勁旅德國，但依然能與對手拉成均勢，全場控球率更達54%，射門多達16次。這些進攻數據充分證明球隊火力充足，面對強敵毫不怯場，賽前準備可謂百分百充足。

巴拉圭韌力不俗

進攻核心基斯甸普列錫效力意甲豪門AC米蘭，上半季在聯賽表現八面玲瓏，但下半季卻陷入入球荒，惟最近在熱身賽中已見回復最佳狀態。前在對塞內加爾，「美國隊長」不但打破入球荒為球隊建功，更交出一記精妙助攻，光芒四射。普列錫擁有極佳的盤扭技術和突破能力，過往在大賽中屢次展現出過人的抗壓心理。憑其技術和經驗，足以帶領球隊取得入球。

南美代表巴拉圭球風極為務實，防守非常出色，在外圍賽全靠穩健防線突圍，由隊長古斯達禾高美斯及奧馬阿達雷迪率領的防線默契十足，近4場贏3場狀態不俗。預計巴拉圭今仗會屯重兵死守，決不會大敗，不妨冷敲美國險勝一球。馬高

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