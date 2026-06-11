世界盃2026｜避免出先未「捷」 寧博南韓半和

南韓 VS 捷克

Now618、616台周五早上10:00直播

推介：半場主客和 「和」

南韓於世界盃A組首輪鬥實力接近的捷克，預計控球能力佔優，預計前線球員的創造力和突破力在陣地戰中尤為關鍵。太極虎有連續兩季奪得歐聯冠軍的翼鋒李康仁，其級數高且創造力強，有力主宰今場勝負。兩軍為爭取出線，今仗必定步步為營，半場打成平手機會極高，推介半場和。

南韓在外圍賽第3圈以6勝4和的不敗成績強勢晉身決賽周，其間場均控球率高達75%，加上球員速度及體能均屬上乘，今仗極大機會掌握主導權。預料雖然南韓今場會採取主動，然而陣地戰依然會小心翼翼，盡量避免後防犯規，以減少讓身材高大的捷克靠死球有機可乘。效力巴黎聖日耳門的翼鋒李康仁連續兩季成為歐聯冠軍成員，級數超班，季內貢獻3個入球及4次助攻，其突破力、創造力和死球的處理勢成太極虎破局重要手段。

捷克球員普遍身材高大，極具制空優勢，在22個外圍賽入球當中，有一半正是來自死球戰術。由於兩隊皆以出線為大前題，首戰肯定以不輸波為目標，今場難望出現大手交易，半場悶和的機會高唱入雲。馬高