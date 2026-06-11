世界盃2026｜高原威力「非」同小可 墨西哥勢領開門紅

墨西哥 VS 南非

Viu99台周五凌晨3:00直播

推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

主辦國之一的墨西哥，首戰在海拔逾兩千米的墨西哥城作賽，佔盡地利，加上整體實力遠勝對手南非。墨軍老將射手魯爾占美尼斯依然充滿戰力，上仗熱身賽仍有入球進帳，狀態大勇，足以領軍在2026年世界盃揭幕戰順利取開紅門，推介讓球一球/球半「主勝」。

世界盃歷史上，主辦國憑主場之利往往能發揮超水準表現，墨西哥今次不僅坐擁主場，比賽地點墨西哥城更處於高海拔地帶，高原環境將大大提升體能優勢。再者，身為中北美洲一哥的墨軍，在A組中整體實力亦最強，而且2026年內的表現極為穩定，至今各賽合共8場保持不敗，期間更只失兩球滴水不漏，表現可謂攻守兼備。

南非難保清白之身

墨西哥老牌射手魯爾占美尼斯儘管已年屆35歲，今季為富咸於英超仍交出9個聯賽入球的穩定表現，其強大的身體對抗性和豐富的大賽經驗，絕對是球隊進攻上重要的橋頭堡。日前對塞爾維亞的最後一場熱身賽中，墨西哥以5:1大勝，占美尼斯亦取得入球，展現出極佳的競技狀態，勢必成為客軍防線的心腹大患。

南非自2010年以主辦國身分參戰後，已闊別世界盃決賽周16年，近年表現平平無奇。南非在最近9場比賽中僅有兩場能夠保持清白之身，今仗面對主場氣勢如虹的墨西哥，要在高原力保不失實屬天方夜譚。馬高