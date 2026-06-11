Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜高原威力「非」同小可 墨西哥勢領開門紅

波盤王
更新時間：07:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：07:00 2026-06-11 HKT

墨西哥 VS 南非
Viu99台周五凌晨3:00直播
推介：讓球 [-1/-1.5] 主勝

主辦國之一的墨西哥，首戰在海拔逾兩千米的墨西哥城作賽，佔盡地利，加上整體實力遠勝對手南非。墨軍老將射手魯爾占美尼斯依然充滿戰力，上仗熱身賽仍有入球進帳，狀態大勇，足以領軍在2026年世界盃揭幕戰順利取開紅門，推介讓球一球/球半「主勝」。

世界盃歷史上，主辦國憑主場之利往往能發揮超水準表現，墨西哥今次不僅坐擁主場，比賽地點墨西哥城更處於高海拔地帶，高原環境將大大提升體能優勢。再者，身為中北美洲一哥的墨軍，在A組中整體實力亦最強，而且2026年內的表現極為穩定，至今各賽合共8場保持不敗，期間更只失兩球滴水不漏，表現可謂攻守兼備。

南非難保清白之身

墨西哥老牌射手魯爾占美尼斯儘管已年屆35歲，今季為富咸於英超仍交出9個聯賽入球的穩定表現，其強大的身體對抗性和豐富的大賽經驗，絕對是球隊進攻上重要的橋頭堡。日前對塞爾維亞的最後一場熱身賽中，墨西哥以5:1大勝，占美尼斯亦取得入球，展現出極佳的競技狀態，勢必成為客軍防線的心腹大患。

南非自2010年以主辦國身分參戰後，已闊別世界盃決賽周16年，近年表現平平無奇。南非在最近9場比賽中僅有兩場能夠保持清白之身，今仗面對主場氣勢如虹的墨西哥，要在高原力保不失實屬天方夜譚。馬高

最Hit
01:16
太古城母女墮樓｜母為公院社工 女童曾送院見心理醫生 回家15分鐘即墮樓亡
突發
3小時前
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
03:15
大棋盤︱醫管局高層薪酬質詢惹火 副局「窒機」、答非所問 「災難級」應對惹劣評
政情
11小時前
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開
影視圈
6小時前
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
沙田帝逸酒店Alva House自助餐結業！中菜廳/宴會服務同步大地震 網民：又少一間好食嘅
飲食
9小時前
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
曾智華都轉發！公司通告讚女秘書「一絲不掛」獲升職？網民：水洗唔清 瘋估疑是這類公司｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
珍惜生命｜太古城48歲母早上墮斃 12歲女兒夜晚亦墮樓亡
突發
21小時前
親屬認屍後黯然離去。楊偉亨攝
太古城母女墮樓｜親友殮房認屍 黯然離開
突發
7小時前
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
00:32
天文台︱明起連落九日雨！西南季候風殺到 周日起連續三日雨勢頗大
社會
7小時前
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
李家鼎否認遭前女友Viva管控財產 父子檔探店中氣十足晒超強記憶 霸氣回應80歲不抗拒新戀情
影視圈
6小時前
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
01:16
太古城母女墮樓︱孫玉菡：女童目睹母親墜樓後 有到醫院接受評估及檢查 獲容許回到家中
社會
1小時前