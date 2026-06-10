國際賽｜英格蘭攻守兼備 友賽必大動干「哥」

英格蘭 VS 哥斯達黎加

Now619台周四凌晨4:00直播

推介：波膽3:0及4:0

英格蘭在外圍賽以8戰全勝兼一球不失晉級，鋼鐵防線堅不可摧，加上中場奪回球權效率極高，全賴悍將艾利洛安達臣場均8.5次的強大掃蕩力。有其壓陣，三獅今場對哥斯達黎加絕對可保持不失下贏波，博英軍大勝壯行色，推介波膽3:0及4:0。

英格蘭在外圍賽以全勝兼一球不失的完美姿態傲視同儕，其鋼鐵防線的表現非常穩健，除了後衛防線的功勞，球隊在前場和中場搶回控球的次數更高踞全歐洲第2高。其中中場悍將艾利洛安達臣的數據尤為亮眼，他場均高達8.5次在中場奪回球權，即使比隊中第2的列斯占士的3.1次，仍足足多了5.4次之多，可見其重要性。這位發電機極高的防守參與度和掃蕩力，大大減輕了後防壓力，絕對是三獅保不失的關鍵。

哥斯達黎加明顯被視為英格蘭在分組賽中的最弱對手，同樣來自中北美洲球隊巴拿馬的假想對象，其防守不堪一擊，英軍主帥杜曹正好借機會演練強攻戰術，三獅軍團勢必全力爭取大勝，為世界盃熱身。馬高