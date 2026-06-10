Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際賽｜英格蘭攻守兼備 友賽必大動干「哥」

波盤王
更新時間：08:00 2026-06-10 HKT
發佈時間：08:00 2026-06-10 HKT

英格蘭 VS 哥斯達黎加
Now619台周四凌晨4:00直播
推介：波膽3:0及4:0

英格蘭在外圍賽以8戰全勝兼一球不失晉級，鋼鐵防線堅不可摧，加上中場奪回球權效率極高，全賴悍將艾利洛安達臣場均8.5次的強大掃蕩力。有其壓陣，三獅今場對哥斯達黎加絕對可保持不失下贏波，博英軍大勝壯行色，推介波膽3:0及4:0。

英格蘭在外圍賽以全勝兼一球不失的完美姿態傲視同儕，其鋼鐵防線的表現非常穩健，除了後衛防線的功勞，球隊在前場和中場搶回控球的次數更高踞全歐洲第2高。其中中場悍將艾利洛安達臣的數據尤為亮眼，他場均高達8.5次在中場奪回球權，即使比隊中第2的列斯占士的3.1次，仍足足多了5.4次之多，可見其重要性。這位發電機極高的防守參與度和掃蕩力，大大減輕了後防壓力，絕對是三獅保不失的關鍵。

哥斯達黎加明顯被視為英格蘭在分組賽中的最弱對手，同樣來自中北美洲球隊巴拿馬的假想對象，其防守不堪一擊，英軍主帥杜曹正好借機會演練強攻戰術，三獅軍團勢必全力爭取大勝，為世界盃熱身。馬高

最Hit
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
夫婦提早退休 賣樓搬上郵輪 230呎客艙住一世「生活費平過養樓 」
海外置業
2026-06-08 16:58 HKT
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
最新現場照！多邨公屋鐵閘木門「左右倒轉裝」 房署職員稱無裝錯「全幢都係咁」 住戶崩潰扭曲手開門 過來人：住住下就慣｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
吳文忻離世丨抗癌期間宣布與老公陳劍陵離婚 近年被騙光畢生積蓄 搬離渣甸山豪宅變賣家當
影視圈
17小時前
六合彩︱1300萬頭獎攪珠結果出爐 即刻入嚟對冧巴！
社會
11小時前
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
吳文忻離世丨彭秀慧與吳文忻結識於童年 痛失摯友公開生前「驚喜」片：最美麗的相遇
影視圈
14小時前
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
藥餘收集計劃｜全港設立46個回收點 過期藥丸/膠囊接受回收 即睇邊5類藥物不可回收
食用安全
14小時前
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
太子菠蘿油名店金華冰廳 驚傳結業招頂租！頂手費狂收33萬 店方勞氣解畫
飲食
21小時前
任天堂Switch︱認隱瞞Joy-Con設計缺陷 繳3.1億天價罰款
01:29
任天堂Switch︱認隱瞞Joy-Con設計缺陷 繳3.1億天價罰款
即時國際
14小時前
遊日注意 | 外國人觀光優惠惹民怨 日本地方政府陸續取消
遊日注意 | 外國人觀光優惠惹民怨 日本地方政府陸續取消
即時國際
15小時前
姚樂怡豪宅內部罕曝光！巨廳可容納30人聚會 落地玻璃園林景 寬敞廚房設備齊全
姚樂怡豪宅內部罕曝光！巨廳可容納30人聚會 落地玻璃園林景 寬敞廚房設備齊全
影視圈
13小時前